Военные вошли в парламент. Что происходит в Сеуле на фоне военного положения – видео

После того как президент Южной Кореи объявил в стране военное положение, к зданию парламента были направлены военные и полиция. Об этом сообщает The Telegraph.

Начальник генерального штаба Пак Ан Су запретил "любую политическую деятельность" с 23:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Речь идет как о протестах, так и работе парламентских партий.

Также были введены ограничения на публикации в средствах массовой информации. Все бастующие врачи в течение 48 часов обязаны выйти на работу. В указе также сказано, что нарушители могут быть арестованы.

Депутаты парламента пытались прорваться на рабочие места через военных. Местные жители собрались для протестов под зданием парламента.

