Военные вошли в парламент. Что происходит в Сеуле на фоне военного положения – видео
После того как президент Южной Кореи объявил в стране военное положение, к зданию парламента были направлены военные и полиция. Об этом сообщает The Telegraph.
Начальник генерального штаба Пак Ан Су запретил "любую политическую деятельность" с 23:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Речь идет как о протестах, так и работе парламентских партий.
Также были введены ограничения на публикации в средствах массовой информации. Все бастующие врачи в течение 48 часов обязаны выйти на работу. В указе также сказано, что нарушители могут быть арестованы.
Депутаты парламента пытались прорваться на рабочие места через военных. Местные жители собрались для протестов под зданием парламента.
A woman fights off soldiers in South Korea 🇰🇷— Zinn🌊 (@zinnn44) December 3, 2024
Praying for everyone’s safety pic.twitter.com/fFE4IeioXu
이사람 안귀령 같은데??? pic.twitter.com/aZ69RamYXs— yunsl (@shinee_yunsl) December 3, 2024
Как сообщает Yonhap News Agency, граждане у здания Национальной ассамблеи аплодируют принятию законопроекта об отмене военного положения.
После этого солдаты и силовики начали покидать здание парламента. Однако, как сообщается, поблизости со зданием Национальной ассамблеи было замечено несколько военных транспортных средств.
Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США "серьезно обеспокоены ситуацией в Южной Корее.
"Мы с серьезной обеспокоенностью следим за последними событиями в Республике Корея. Мы надеемся и ожидаем, что любые политические споры будут разрешены мирным путем и в соответствии с принципом верховенства закона", – сказал он.
По информации CNN от неназванного представителя Совета нацбезопасности, администрация президента США Джо Байдена находится в контакте с правительством Южной Кореи.
"Администрация находится в контакте с правительством РК и внимательно следит за ситуацией", – сообщил он.
- 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госпереворота.
- В то же время парламент страны единогласно поддержал резолюцию об отмене военного положения. Свои голоса "за" отдали 190 депутатов из 190.