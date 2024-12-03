Военные вошли в парламент. Что происходит в Сеуле на фоне военного положения – видео
Военные перед входом в Национальную ассамблею (Фото: ЕРА)

После того как президент Южной Кореи объявил в стране военное положение, к зданию парламента были направлены военные и полиция. Об этом сообщает The Telegraph.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Начальник генерального штаба Пак Ан Су запретил "любую политическую деятельность" с 23:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Речь идет как о протестах, так и работе парламентских партий.

Также были введены ограничения на публикации в средствах массовой информации. Все бастующие врачи в течение 48 часов обязаны выйти на работу. В указе также сказано, что нарушители могут быть арестованы.

Депутаты парламента пытались прорваться на рабочие места через военных. Местные жители собрались для протестов под зданием парламента.

Как сообщает Yonhap News Agency, граждане у здания Национальной ассамблеи аплодируют принятию законопроекта об отмене военного положения.

После этого солдаты и силовики начали покидать здание парламента. Однако, как сообщается, поблизости со зданием Национальной ассамблеи было замечено несколько военных транспортных средств.

Военные вошли в парламент. Что происходит в Сеуле на фоне военного положения – видео

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США "серьезно обеспокоены ситуацией в Южной Корее.

"Мы с серьезной обеспокоенностью следим за последними событиями в Республике Корея. Мы надеемся и ожидаем, что любые политические споры будут разрешены мирным путем и в соответствии с принципом верховенства закона", – сказал он.

По информации CNN от неназванного представителя Совета нацбезопасности, администрация президента США Джо Байдена находится в контакте с правительством Южной Кореи.

"Администрация находится в контакте с правительством РК и внимательно следит за ситуацией", – сообщил он.

Читайте также
В Южной Корее объявлено военное положение. Почему это произошло
южная кореявоенное положение