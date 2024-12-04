Опозиція Південної Кореї вимагає відставки президента через спробу введення воєнного стану
Демократична партія Південної Кореї закликала президента Юн Сок Йоля піти у відставку через запровадження воєнного стану 3 грудня, назвавши це порушенням Конституції. Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Політики заявили, що у разі відмови президента добровільно залишити посаду, вони ініціюють процедуру імпічменту.
"Це серйозний акт заколоту і вагома причина для імпічменту. Президент Юн повинен негайно і добровільно піти у відставку. Якщо він цього не зробить, ми негайно розпочнемо процедуру імпічменту відповідно до волі народу", – йдеться у заяві партії.
Лідер опозиції Південної Кореї вважає, що президент після провалу спроби встановити воєнний стан може спровокувати КНДР і призвести до військового конфлікту, додає агентство.
На тлі цих подій голова адміністрації президента та кілька високопосадовців подали у відставку, а національна федерація профспілок оголосила загальний страйк.
- Увечері 3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан у країні через загрозу держперевороту.
- Парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- Після рішення президента військові зайшли до парламенту, проте за рішенням парламенту були змушені залишити будинок. Південнокорейці зібралися під Національною асамблеєю на мітинг.
- У ніч на 4 грудня Кабмін Південної Кореї схвалив пропозицію про скасування надзвичайного воєнного стану.