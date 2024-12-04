Опозиція Південної Кореї вимагає відставки президента через спробу введення воєнного стану

Південнокорейська опозиція звинувачує президента у провокаціях проти КНДР і вимагає відставки

Фото: EPA-EFEHAN MYUNG-GU

Демократична партія Південної Кореї закликала президента Юн Сок Йоля піти у відставку через запровадження воєнного стану 3 грудня, назвавши це порушенням Конституції. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Політики заявили, що у разі відмови президента добровільно залишити посаду, вони ініціюють процедуру імпічменту.

"Це серйозний акт заколоту і вагома причина для імпічменту. Президент Юн повинен негайно і добровільно піти у відставку. Якщо він цього не зробить, ми негайно розпочнемо процедуру імпічменту відповідно до волі народу", – йдеться у заяві партії.

Лідер опозиції Південної Кореї вважає, що президент після провалу спроби встановити воєнний стан може спровокувати КНДР і призвести до військового конфлікту, додає агентство.

На тлі цих подій голова адміністрації президента та кілька високопосадовців подали у відставку, а національна федерація профспілок оголосила загальний страйк.