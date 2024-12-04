Міністр оборони Південної Кореї перепросив перед громадянами та подав у відставку

Як вказує Yonhap, саме Кім Йон Хьон запропонував президенту ввести воєнний стан у країні

Кім Йон Хьон (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами. Про це повідомляє агентство Yonhap.

4 грудня міністр оборони Південної Кореї публічно перепросив перед громадянами та подав президенту Юн Сок Йолю заяву про відставку.

Як вказує Yonhap, саме Кім Йон Хьон запропонував президенту ввести воєнний стан у країні.

Опозиційні партії Південної Кореї вже подали до парламенту пропозицію про оголошення імпічменту президенту і міністру оборони країни.

Увечері 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні через загрозу держперевороту. Парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

Після рішення президента військові зайшли до парламенту, проте за рішенням парламенту були змушені залишити будинок. Південнокорейці зібралися під Національною асамблеєю на мітинг.