Міністр оборони Південної Кореї перепросив перед громадянами та подав у відставку
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами. Про це повідомляє агентство Yonhap.
4 грудня міністр оборони Південної Кореї публічно перепросив перед громадянами та подав президенту Юн Сок Йолю заяву про відставку.
Як вказує Yonhap, саме Кім Йон Хьон запропонував президенту ввести воєнний стан у країні.
Опозиційні партії Південної Кореї вже подали до парламенту пропозицію про оголошення імпічменту президенту і міністру оборони країни.
- Увечері 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні через загрозу держперевороту. Парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- Після рішення президента військові зайшли до парламенту, проте за рішенням парламенту були змушені залишити будинок. Південнокорейці зібралися під Національною асамблеєю на мітинг.