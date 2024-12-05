Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони – генерала у відставці

Чхве Бьон Хьок раніше обіймав посаду заступника командувача Об'єднаних сил Південної Кореї та США у 2019–2020 роках

Юн Сок Йоль та Чхве Бьон Хьок (Фото: ЕРА/Yonhap)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль призначив генерала у відставці Чхве Бьон Хьока новим міністром оборони країни після того, як попередній глава відомства подав у відставку, перепросивши перед громадянами за введення воєнного стану. Про це пише EFE.

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Як зазначають журналісти, Чхве Бьон Хьок – це висококваліфікований військовий, генерал з чотирма зірками, який раніше обіймав посаду заступника командувача Об'єднаних сил Південної Кореї та США у 2019–2020 роках.

До призначення він працював послом Південної Кореї в Саудівській Аравії, ключовому партнері країни у сфері оборонних контрактів. Президент Юн схарактеризував Чхве як досвідченого фахівця з питань національної безпеки.

Кім Йон Хьон, який вважався близьким союзником президента Юна, пробув на посаді міністра оборони лише 89 днів. Його відставка стала наслідком значної критики через введення спеціального воєнного стану ввечері 3 грудня, що був скасований уже наступного ранку.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були направлені військові та поліція.

Через декілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

4 грудня Кім Йон Хьон подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами.