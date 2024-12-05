Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны – генерала в отставке

Чхве Бен Хек ранее занимал должность заместителя командующего Объединенными силами Южной Кореи и США в 2019–2020 годах

Юн Сок Йоль и Чхве Бен Хек (Фото: ЕРА/Yonhap)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль назначил генерала в отставке Чхве Бен Хека новым министром обороны страны после того, как предыдущий глава ведомства подал в отставку, извинившись перед гражданами за введение военного положения. Об этом пишет EFE.

Как отмечают журналисты, Чхве Бен Хек – это высококвалифицированный военный, генерал с четырьмя звездами, ранее занимавший должность заместителя командующего Объединенными силами Южной Кореи и США в 2019–2020 годах.

До назначения он работал послом Южной Кореи в Саудовской Аравии, ключевом партнере страны в области оборонных контрактов. Президент Юн охарактеризовал Чхве как опытного специалиста по национальной безопасности.

Ким Ен Хен, считавшийся близким союзником президента Юна, пробыл в должности министра обороны всего 89 дней. Его отставка стала следствием значительной критики из-за введения специального военного положения вечером 3 декабря, которое было отменено уже на следующее утро.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госперевороту. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.

4 декабря Ким Ен Хен подал в отставку из-за военного положения, извинившись перед гражданами.