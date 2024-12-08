Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді й зловживанні владою

Юн Сук Йоль (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголошено підозру за звинуваченням у двох злочинах. Про це повідомило агентство Yonhap News із посиланням на Пак Се Хюна, який очолює спеціальний штаб із розслідування оголошення президентом країни воєнного стану.

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"Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування", – сказав Пак.

Він додав, що прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою. Інших деталей Пак не навів.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

4 грудня дня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни.

Парламент Південної Кореї не зміг проголосувати за імпічмент президенту через відсутність кворуму.