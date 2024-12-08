Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді й зловживанні владою
Юн Сук Йоль (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголошено підозру за звинуваченням у двох злочинах. Про це повідомило агентство Yonhap News із посиланням на Пак Се Хюна, який очолює спеціальний штаб із розслідування оголошення президентом країни воєнного стану.

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"Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування", – сказав Пак.

Він додав, що прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою. Інших деталей Пак не навів.

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