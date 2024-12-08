Президента Южной Кореи подозревают в госизмене и злоупотреблении властью
Юн Сук Ель (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю объявлено подозрение по обвинению в двух преступлениях. Об этом сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на Пак Се Хюна, возглавляющего специальный штаб по расследованию объявления президентом страны военного положения.

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"Были поданы многочисленные жалобы, и в соответствии с процессом ведется расследование", — сказал Пак.

Он добавил, что прокуроры расследуют обвинения против Юна в государственной измене и злоупотреблении властью. Других деталей Пак не привел.

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