Президенту Південної Кореї все-таки оголосили імпічмент
У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї прроголосував за імпічмент президента країни Юн Сук Йоля. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
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Причиною імпічменту стало "невдале" введення воєнного стану.
"За" проголосували 204 депутати, проти – 85, троє утрималися, ще вісім бюлетенів визнали недійсними.
Це була друга спроба імпічменту. Перша була 7 грудня – тоді не вистачило голосів, щоб відправити президента у відставку.
Після цього опозиція подала новий законопроєкт - за нього і проголосували 14 грудня.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.
- 8 грудня президенту оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.
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