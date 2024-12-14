Президенту Південної Кореї все-таки оголосили імпічмент
Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї прроголосував за імпічмент президента країни Юн Сук Йоля. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

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Причиною імпічменту стало "невдале" введення воєнного стану.

"За" проголосували 204 депутати, проти – 85, троє утрималися, ще вісім бюлетенів визнали недійсними.

Це була друга спроба імпічменту. Перша була 7 грудня – тоді не вистачило голосів, щоб відправити президента у відставку.

Після цього опозиція подала новий законопроєкт - за нього і проголосували 14 грудня.

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