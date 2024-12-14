Президенту Південної Кореї все-таки оголосили імпічмент

Це була друга спроба. Перше голосування провалилося

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї прроголосував за імпічмент президента країни Юн Сук Йоля. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

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Причиною імпічменту стало "невдале" введення воєнного стану.

"За" проголосували 204 депутати, проти – 85, троє утрималися, ще вісім бюлетенів визнали недійсними.

Це була друга спроба імпічменту. Перша була 7 грудня – тоді не вистачило голосів, щоб відправити президента у відставку.

Після цього опозиція подала новий законопроєкт - за нього і проголосували 14 грудня.

3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.

8 грудня президенту оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.

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