У Південній Кореї опозиція подала новий законопроєкт про імпічмент президента
Лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мен заявив, що імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю є "найефективнішим способом" відновити конституційний порядок, який був порушений після запровадження воєнного стану. Про це повідомило агентство Reuters.
Рішення Юна запровадити надзвичайний стан 3 грудня було скасовано через шість годин, але це призвело до конституційної кризи в країні та закликів до нього піти у відставку за порушення закону.
Юн пережив першу спробу імпічменту тижнем раніше, коли його партія бойкотувала голосування.
Однак щонайменше семеро членів президентської політичної сили публічно оголосили про свій намір підтримати імпічмент у суботу, наблизившись до восьми голосів, необхідних для досягнення порогу у 200 голосів разом зі 192 депутатами від опозиційної партії.
У четвер президент пообіцяв "боротися до кінця", звинувачуючи опозиційну партію в блокуванні роботи уряду. Водночас Лі назвав слова президента країни "оголошенням війни" проти народу.
"Це довело, що імпічмент – це найшвидший і найефективніший спосіб покласти край плутанині", – сказав він.
Опозиційні партії внесли черговий законопроєкт про імпічмент і планують провести голосування о 16:00 за місцевим часом у суботу, 14 грудня. Лі закликав членів президентської партії "приєднатися та проголосувати за імпічмент", сказавши, що "історія запам’ятає та зафіксує ваше рішення".
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.
- 8 грудня президенту оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.