У Південній Кореї опозиція подала новий законопроєкт про імпічмент президента
Юн Сок Йоль (Фото: Handout/EPA)

Лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мен заявив, що імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю є "найефективнішим способом" відновити конституційний порядок, який був порушений після запровадження воєнного стану. Про це повідомило агентство Reuters.

Рішення Юна запровадити надзвичайний стан 3 грудня було скасовано через шість годин, але це призвело до конституційної кризи в країні та закликів до нього піти у відставку за порушення закону.

Юн пережив першу спробу імпічменту тижнем раніше, коли його партія бойкотувала голосування.

Однак щонайменше семеро членів президентської політичної сили публічно оголосили про свій намір підтримати імпічмент у суботу, наблизившись до восьми голосів, необхідних для досягнення порогу у 200 голосів разом зі 192 депутатами від опозиційної партії.

У четвер президент пообіцяв "боротися до кінця", звинувачуючи опозиційну партію в блокуванні роботи уряду. Водночас Лі назвав слова президента країни "оголошенням війни" проти народу.

"Це довело, що імпічмент – це найшвидший і найефективніший спосіб покласти край плутанині", – сказав він.

Опозиційні партії внесли черговий законопроєкт про імпічмент і планують провести голосування о 16:00 за місцевим часом у суботу, 14 грудня. Лі закликав членів президентської партії "приєднатися та проголосувати за імпічмент", сказавши, що "історія запам’ятає та зафіксує ваше рішення".

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