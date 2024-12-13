У Південній Кореї опозиція подала новий законопроєкт про імпічмент президента

Юн Сок Йоль (Фото: Handout/EPA)

Лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мен заявив, що імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю є "найефективнішим способом" відновити конституційний порядок, який був порушений після запровадження воєнного стану. Про це повідомило агентство Reuters.

Рішення Юна запровадити надзвичайний стан 3 грудня було скасовано через шість годин, але це призвело до конституційної кризи в країні та закликів до нього піти у відставку за порушення закону.

Юн пережив першу спробу імпічменту тижнем раніше, коли його партія бойкотувала голосування.

Однак щонайменше семеро членів президентської політичної сили публічно оголосили про свій намір підтримати імпічмент у суботу, наблизившись до восьми голосів, необхідних для досягнення порогу у 200 голосів разом зі 192 депутатами від опозиційної партії.

У четвер президент пообіцяв "боротися до кінця", звинувачуючи опозиційну партію в блокуванні роботи уряду. Водночас Лі назвав слова президента країни "оголошенням війни" проти народу.

"Це довело, що імпічмент – це найшвидший і найефективніший спосіб покласти край плутанині", – сказав він.

Опозиційні партії внесли черговий законопроєкт про імпічмент і планують провести голосування о 16:00 за місцевим часом у суботу, 14 грудня. Лі закликав членів президентської партії "приєднатися та проголосувати за імпічмент", сказавши, що "історія запам’ятає та зафіксує ваше рішення".

3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.

8 грудня президенту оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.