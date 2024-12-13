В Южной Корее оппозиция подала новый законопроект об импичменте президента

Юн Сок Ель (Фото: Handout/EPA)

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чже Мэн заявил, что импичмент президенту страны Юн Сок Елю является "самым эффективным способом" восстановить конституционный порядок, который был нарушен после введения военного положения. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Решение Юна ввести чрезвычайное положение 3 декабря было отменено через шесть часов, но это привело к конституционному кризису в стране и призывам уйти в отставку за нарушение закона.

Юн пережил первую попытку импичмента неделей раньше, когда его партия бойкотировала голосование.

Однако, по меньшей мере, семь членов президентской политической силы публично объявили о своем намерении поддержать импичмент в субботу, приблизившись к восьми голосам, необходимым для достижения порога в 200 голосов вместе со 192 депутатами от оппозиционной партии.

В четверг президент пообещал "бороться до конца", обвиняя оппозиционную партию в блокировании работы правительства. В то же время Ли назвал слова президента страны "объявлением войны" против народа.

"Это доказало, что импичмент – это самый быстрый и эффективный способ положить конец путанице", – сказал он.

Оппозиционные партии внесли очередной законопроект об импичменте и планируют провести голосование в 16:00 по местному времени в субботу, 14 декабря. Ли призвал членов президентской партии "присоединиться и проголосовать за импичмент", сказав, что "история запомнит и зафиксирует ваше решение".

3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.

8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.