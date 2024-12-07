Президента Південної Кореї не змогли відправити у відставку – не вистачило голосів

Голосування за імпічмент у парламенті Південної Кореї (Фото: JEON HEON-KYUN / EPA)

Парламент Південної Кореї не зміг проголосувати за імпічмент президента Юн Сок Йоля через відсутність кворуму, передає інформаційна агенція Yonhap.

Пропозиція імпічменту не набрала кворуму у 200 голосів (дві третини від 300 місць у парламенті). Майже всі представники керівної Народної партії бойкотували засідання. Виняток становили лише три депутати.

Водночас усі 192 опозиційних законодавців проголосували за. Для ухвалення імпічменту потрібно було, щоб принаймні вісім зі 108 депутатів Народної партії підтримали опозиційні сили.

Засідання парламенту відбулося через чотири дні після того, як Йоль оголосив воєнний стан за "антидержавну діяльність", у якій він звинуватив опозицію. Указ було скасовано через шість годин після того, як Асамблея відхилила документ.

Після провалу нового голосування, лідер головної опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен поклявся за будь-яку ціну оголосити імпічмент президенту: "Ми зазнали невдачі та не змогли створити результат, якого хотіли. Однак ми ніколи не здамося".

Напередодні президент Йоль попросив вибачення за те, що оголосив воєнний стан, але у відставку так і не подав.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю. Голосування заплановано на 7 грудня.

6 грудня у Південній Кореї зажадали відставки президента. Побоюються нових "радикальних" дій.