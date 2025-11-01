Більш ніж 720 000 відстрочок від мобілізації автоматично оновились за день – Міноборони

Ілюстративне фото: Depositphotos

1 листопада, у перший день дії нового порядку оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, було автоматично продовжено сотні тисяч тимчасових звільнень від служби. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Понад 720 000 відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах. Більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів", – зауважив чиновник.

Також він повідомив, що за цей день Центри надання адміністративних послуг, які тепер оформлюють паперові документи про відстрочку замість військкоматів, прийняли майже 4000 заяв від громадян.

Шмигаль закликав тих, хто має можливість, оформлювати відстрочку саме через Резерв+: "Це швидше та зручніше".

"Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання – забезпечення мобілізації", – підсумував міністр.

Раніше МО повідомляло LIGA.net про дев'ять типів відстрочок, які можна оформити через Резерв+. Відомство анонсувало, що їхній список збільшиться.

30 жовтня Міністерство повідомило про 10 відстрочку, яку можна оформити через застосунок – для батька або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.