Міноборони пояснило, що замінить паперову довідку про відстрочку від мобілізації з 1 листопада 2025
Після 1 листопада 2025 року більше не видаватимуть паперові довідки про надання відстрочки від мобілізації – замість них використовуватимуть електронний документ і роздруківка з нього. Про це, як повідомляє LIGA.net, ідеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, наданому медіа.

За словами відомства, уся інформація про відстрочку зберігатиметься в електронному військово-обліковому документі (ЕВОД, який отримують у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія") і його роздруківці.

У МО акцентували, що згідно з постановою уряду №560 довідку про відстрочку з мокрою печаткою більше не видають.

"Паперовим підтвердженням інформації про відстрочку є роздрукований військово-обліковий документ з розділом про відстрочку", – зауважили у Міноборони.

Зміни до постанови №560, які 24 жовтня ухвалив Кабінет міністрів, зокрема, передбачають скасування паперової довідки про відстрочку.

Також ці зміни з 1 листопада впроваджують автоматичне продовження відстрочок, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Натомість територіальні центри комплектування (ТЦК) більше не прийматимуть документи про відстрочку.

ДОВІДКА.
Щоб скачати й роздрукувати свій військово-обліковий документ з Резерв+ потрібно натиснути на три крапки (розташовані у помаранчевому колі у правому нижньому куті документа) й обрати пункт "Завантажити PDF". Після цього скачаний файл можна буде роздрукувати.
