Міноборони пояснило, що замінить паперову довідку про відстрочку від мобілізації з 1 листопада 2025

Паперовим підтвердженням інформації про відстрочку є роздрукований військово-обліковий документ з відповідним розділом, зауважили в МО

Ілюстративне фото: Depositphotos

Після 1 листопада 2025 року більше не видаватимуть паперові довідки про надання відстрочки від мобілізації – замість них використовуватимуть електронний документ і роздруківка з нього. Про це, як повідомляє LIGA.net, ідеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, наданому медіа.

За словами відомства, уся інформація про відстрочку зберігатиметься в електронному військово-обліковому документі (ЕВОД, який отримують у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія") і його роздруківці.

У МО акцентували, що згідно з постановою уряду №560 довідку про відстрочку з мокрою печаткою більше не видають.

"Паперовим підтвердженням інформації про відстрочку є роздрукований військово-обліковий документ з розділом про відстрочку", – зауважили у Міноборони.

Зміни до постанови №560, які 24 жовтня ухвалив Кабінет міністрів, зокрема, передбачають скасування паперової довідки про відстрочку.

Також ці зміни з 1 листопада впроваджують автоматичне продовження відстрочок, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Натомість територіальні центри комплектування (ТЦК) більше не прийматимуть документи про відстрочку.