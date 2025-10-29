Міноборони пояснило, що замінить паперову довідку про відстрочку від мобілізації з 1 листопада 2025
Після 1 листопада 2025 року більше не видаватимуть паперові довідки про надання відстрочки від мобілізації – замість них використовуватимуть електронний документ і роздруківка з нього. Про це, як повідомляє LIGA.net, ідеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, наданому медіа.
За словами відомства, уся інформація про відстрочку зберігатиметься в електронному військово-обліковому документі (ЕВОД, який отримують у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія") і його роздруківці.
У МО акцентували, що згідно з постановою уряду №560 довідку про відстрочку з мокрою печаткою більше не видають.
"Паперовим підтвердженням інформації про відстрочку є роздрукований військово-обліковий документ з розділом про відстрочку", – зауважили у Міноборони.
Зміни до постанови №560, які 24 жовтня ухвалив Кабінет міністрів, зокрема, передбачають скасування паперової довідки про відстрочку.
Також ці зміни з 1 листопада впроваджують автоматичне продовження відстрочок, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Натомість територіальні центри комплектування (ТЦК) більше не прийматимуть документи про відстрочку.
- Заступниця міністра оборони Ферчук пояснила, що одне з пріоритетних завдань таких нововведень – розвантажити ТЦК і дати їм можливість зосередитись на мобілізаційному процесі.
- Також МО повідомило LIGA.net, що з 1 листопада автоматично оновлюватимуться відстрочки, видані для 14 категорій осіб.
- Наразі є дев'ять типів відстрочок, які можна оформити через Резерв+. МО анонсувало, що їхній список збільшиться.
- Зараз є 16 випадків, коли для оформлення відстрочки вперше після 1 листопада потрібно буде звернутися до ЦНАПів.
- Дізнатися про автоматичне продовження відстрочки можна через сповіщення у Резерв+, після чого у застосунку потрібно буде оновити свій військово-обліковий документ.
- Хоча документи про відстрочку офлайн у громадян прийматиме ЦНАП, але рішення про її надання залишається за військкоматами.
Коментарі (0)