Як дізнатися про автоматичне продовження відстрочки від мобілізації: пояснення Міноборони

Якщо відстрочка підпадає під автопродовження, то потрібно просто дочекатися сповіщення й оновити документ у Резерв+, зауважили в МО

Ілюстративне фото: Depositphotos

Дізнатися про автоматичне продовження відстрочки від мобілізації можна буде через сповіщення у Резерв+, після чого у застосунку потрібно буде оновити свій військово-обліковий документ. Про це, як повідомляє LIGA.net, ідеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, наданому медіа.

"Якщо відстрочка підпадає під автопродовження – нічого додатково робити не потрібно. Достатньо дочекатись сповіщення в Резерв+, що відстрочку автоматично продовжено, й оновити свій документ у застосунку. Жодних спеціальних списків на автоматичне продовження та способу до них потрапити не існує", – розповіли у відомстві.

Також Міноборони навело такий алгоритм щодо автопродовження відстрочок:

→ користувачі Резерв+ до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада (дня продовження мобілізації);

→ як тільки відстрочка автоматично продовжиться – застосунок надішле сповіщення й запропонує оновити документ;

→ у чатботі підтримки також буде розділ, що роз'яснить, які відстрочки будуть продовжені, а які ні, з якої причини і що робити далі.

ДОВІДКА Для оновлення документа потрібно після авторизації у Резерв+ натиснути на три крапки (знаходяться у помаранчевому колі у правому нижньому куті військово-облікового документа) й обрати пункт "Оновити документ". Для оновлення документа потрібно після авторизації у Резерв+ натиснути на три крапки (знаходяться у помаранчевому колі у правому нижньому куті військово-облікового документа) й обрати пункт "Оновити документ".

Раніше МО пояснило, що після 1 листопада автоматично оновлюватимуться відстрочки, видані для 14 категорій осіб.

Також у відомстві розповіли, що наразі є дев'ять типів відстрочок, які можна оформити через Резерв+, й анонсували, що їхній список збільшиться.

Водночас Міноборони повідомляло, що є 16 випадків, коли для оформлення відстрочки вперше після 1 листопада потрібно буде звернутися до Центрів надання адміністративних послуг.