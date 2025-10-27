Як дізнатися про автоматичне продовження відстрочки від мобілізації: пояснення Міноборони
Дізнатися про автоматичне продовження відстрочки від мобілізації можна буде через сповіщення у Резерв+, після чого у застосунку потрібно буде оновити свій військово-обліковий документ. Про це, як повідомляє LIGA.net, ідеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, наданому медіа.
"Якщо відстрочка підпадає під автопродовження – нічого додатково робити не потрібно. Достатньо дочекатись сповіщення в Резерв+, що відстрочку автоматично продовжено, й оновити свій документ у застосунку. Жодних спеціальних списків на автоматичне продовження та способу до них потрапити не існує", – розповіли у відомстві.
Також Міноборони навело такий алгоритм щодо автопродовження відстрочок:
→ користувачі Резерв+ до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада (дня продовження мобілізації);
→ як тільки відстрочка автоматично продовжиться – застосунок надішле сповіщення й запропонує оновити документ;
→ у чатботі підтримки також буде розділ, що роз'яснить, які відстрочки будуть продовжені, а які ні, з якої причини і що робити далі.
Раніше МО пояснило, що після 1 листопада автоматично оновлюватимуться відстрочки, видані для 14 категорій осіб.
Також у відомстві розповіли, що наразі є дев'ять типів відстрочок, які можна оформити через Резерв+, й анонсували, що їхній список збільшиться.
Водночас Міноборони повідомляло, що є 16 випадків, коли для оформлення відстрочки вперше після 1 листопада потрібно буде звернутися до Центрів надання адміністративних послуг.
- Уряд 24 жовтня ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов'язаних, можливість оформити їх онлайн або подати документи через ЦНАПи, а натомість ТЦК більше не займатимуться такими поданнями. Ці зміни запрацюють з 1 листопада.
- Заступниця міністра оборони Ферчук пояснила, що одне з пріоритетних завдань таких нововведень – розвантажити ТЦК і дати їм можливість зосередитись на мобілізаційному процесі.
Коментарі (0)