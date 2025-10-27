Как узнать об автоматическом продлении отсрочки от мобилизации: объяснение Минобороны
Узнать об автоматическом продлении отсрочки от мобилизации можно будет через оповещение в Резерв+, после чего в приложении нужно будет обновить свой военно-учетный документ. Об этом, как сообщает LIGA.net, говорится в пояснительном документе Министерства обороны, что был предоставлен медиа.
"Если отсрочка подпадает под автопродление – ничего дополнительно делать не нужно. Достаточно дождаться уведомления в Резерв+, что отсрочка автоматически продлена, и обновить свой документ в приложении. Никаких специальных списков на автоматическое продление и способа в них попасть не существует", – рассказали в ведомстве.
Также Минобороны привело такой алгоритм по автопродлению отсрочек:
→ пользователи Резерв+ до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября (дня продолжение мобилизации);
→ как только отсрочка автоматически продолжится – приложение пришлет уведомление и предложит обновить документ;
→ в чат-боте поддержки также будет раздел, разъясняющий, какие отсрочки будут продлены, а какие нет, по какой причине и что делать дальше.
Ранее МО объяснило, что после 1 ноября автоматически будут обновляться отсрочки, выданные для 14 категорий лиц.
Также в ведомстве рассказали, что сейчас есть девять типов отсрочек, которые можно оформить через Резерв+, и анонсировали, что их список увеличится.
В то же время Минобороны сообщало, что есть 16 случаев, когда для оформления отсрочки впервые после 1 ноября нужно будет обратиться в Центры предоставления административных услуг.
- Правительство 24 октября приняло решение, которым внедряется автоматическое продление отсрочек для военнообязанных, возможность оформить их онлайн или подать документы через ЦНАПы, а взамен ТЦК больше не будут заниматься такими представлениями. Эти изменения заработают с 1 ноября.
- Заместитель министра обороны Ферчук объяснила, что одна из приоритетных задач таких нововведений – разгрузить ТЦК и дать им возможность сосредоточиться на мобилизационном процессе.
Комментарии (0)