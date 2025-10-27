Как узнать об автоматическом продлении отсрочки от мобилизации: объяснение Минобороны

Если отсрочка подпадает под автопродление, то нужно просто дождаться оповещения и обновить документ в Резерв+, отметили в МО

Иллюстративное фото: Depositphotos

Узнать об автоматическом продлении отсрочки от мобилизации можно будет через оповещение в Резерв+, после чего в приложении нужно будет обновить свой военно-учетный документ. Об этом, как сообщает LIGA.net, говорится в пояснительном документе Министерства обороны, что был предоставлен медиа.

"Если отсрочка подпадает под автопродление – ничего дополнительно делать не нужно. Достаточно дождаться уведомления в Резерв+, что отсрочка автоматически продлена, и обновить свой документ в приложении. Никаких специальных списков на автоматическое продление и способа в них попасть не существует", – рассказали в ведомстве.

Также Минобороны привело такой алгоритм по автопродлению отсрочек:

→ пользователи Резерв+ до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября (дня продолжение мобилизации);

→ как только отсрочка автоматически продолжится – приложение пришлет уведомление и предложит обновить документ;

→ в чат-боте поддержки также будет раздел, разъясняющий, какие отсрочки будут продлены, а какие нет, по какой причине и что делать дальше.

СПРАВКА Для обновления документа нужно после авторизации в Резерв+ нажать на три точки (находятся в оранжевом круге в правом нижнем углу военно-учетного документа) и выбрать пункт "Обновить документ".

Ранее МО объяснило, что после 1 ноября автоматически будут обновляться отсрочки, выданные для 14 категорий лиц.

Также в ведомстве рассказали, что сейчас есть девять типов отсрочек, которые можно оформить через Резерв+, и анонсировали, что их список увеличится.

В то же время Минобороны сообщало, что есть 16 случаев, когда для оформления отсрочки впервые после 1 ноября нужно будет обратиться в Центры предоставления административных услуг.