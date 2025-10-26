Точно идти в ЦНАП: Минобороны назвало отсрочки, первое оформление которых делается офлайн

Первые оформления через ЦНАПы касаются военных, освобожденных из плена, военнообязанных, прошедших подготовку или службу и других категорий лиц

Иллюстративное фото: Depositphotos

Несмотря на то, что некоторые отсрочки от мобилизации можно оформить онлайн через приложение Резерв+, существует 16 случаев, когда для оформления отсрочки в первый раз после 1 ноября нужно будет обратиться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом, как сообщает LIGA.net, говорится в пояснительном документе Министерства обороны, который был предоставлен медиа.

По данным ведомства, сейчас в ЦНАП надо обращаться для первого оформления отсрочек для:

→ женщин и мужчин, которые самостоятельно воспитывают и содержат ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (при условии, что второй из родителей этого ребенка признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы или есть решение суда о самостоятельном воспитании и содержании ребенка);

→ опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

→ женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность;

→ усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;

→ лиц, осуществляющих постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены/мужа (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

→ опекунов лица, признанного судом недееспособным;

→ лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью III группы;

→ лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;

→ членов семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним;

→ других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях;

→ педагогических работников учреждений общего среднего образования, а также научных работников, которые не вовлечены в образовательный процесс;

→ женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ – в Донецкой и Луганской областях, или во время действия военного положения в Украине;

→ членов семей (мужей, жен, сыновей, дочерей, отцов, матерей, братьев или сестер) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время Революции Достоинства;

→ лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

→ военнообязанных в возрасте до 25 лет, прошедших базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу;

→ военных, освобожденных из плена.

Часть из этих отсрочек автоматически обновится с 1 ноября, если она была оформлена ранее (полный список здесь).

В Минобороны отмечали LIGA.net, что перечень отсрочек, доступных онлайн, а также отсрочек, которые подтверждаются в таком формате, будет расширяться, однако скорость этих процессов напрямую зависит от темпов цифровизации реестров.

Также в МО анонсировали, что в ближайшее время в Резерв+ добавят еще два типа отсрочек: для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены), и для отцов или матерей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.