Точно йти у ЦНАП: Міноборони назвало відстрочки, перше оформлення яких треба робити офлайн

Перші оформлення через ЦНАПи стосуються військових, звільнених з полону, військовозобов'язаних до 25 років, що пройшли підготовку чи службу, та інших категорій осіб

Попри те, що деякі відстрочки від мобілізації можна оформити онлайн через застосунок Резерв+, існує 16 випадків, коли для оформлення відстрочки вперше після 1 листопада потрібно буде звернутися до Центрів надання адміністративних послуг. Про це, як повідомляє LIGA.net, йдеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, який було надано медіа.

За даними відомства, наразі до ЦНАПів треба звертатися для першого оформлення відстрочок для:

→ жінок та чоловіків, які самостійно виховують та утримують дитину (дітей) віком до 18 років (за умови, що другий з батьків цієї дитини визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання в місцях позбавлення волі або є рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини);

→ опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

→ жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність;

→ усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

→ осіб, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини/чоловіка (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд);

→ опікунів особи, визнаної судом недієздатною;

→ осіб, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи;

→ осіб, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи;

→ членів сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайнятих постійним доглядом за нею;

→ інших військовозобов’язаних або окремих категорій громадян у передбачених законом випадках;

→ педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, а також наукових працівників, які не залучені в освітній процес;

→ жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ – у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні;

→ членів сімей (чоловіків, дружин, синів, доньок, батьків, матерів, братів чи сестер) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час Революції Гідності;

→ осіб, незаконно позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України;

→ військовозобов’язаних віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;

→ військових, звільнених з полону.

Частина цих відстрочок автоматично оновиться з 1 листопада, якщо вона була оформлена раніше (повний список тут).

У Міноборони зазначали LIGA.net, що перелік відстрочок, доступних онлайн, а також відстрочок, які підтверджуються у такому форматі, розширюватиметься, однак швидкість цих процесів безпосередньо залежить від темпів цифровізації реєстрів.

Також у МО анонсували, що найближчим часом до Резерв+ додадуть ще два типи відстрочок: для тих, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини), та для батьків або матерів, які самостійно виховують дитину до 18 років.