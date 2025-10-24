Отсрочки мужчинам с 1 ноября продлят автоматически, в режиме онлайн или через ЦПАП
Правительство 24 октября приняло решение, которым внедряется автоматическое продление отсрочек для военнообязанных, возможность оформить их онлайн или подать документы через Центр предоставления админуслуг (укр. – ЦНАП). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, более 600 000 украинцев будут автоматически продлены отсрочки от мобилизации. Также 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение "Резерв+", остальные – через любой удобный ЦНАП.
Основным подтверждением отсрочки будет считаться именно электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Никаких бумажных справок с мокрыми печатями больше не нужно, отметила Свириденко.
Изменения вступают в действие с 1 ноября.
"Это решение – важная часть создания экосистемы "е-ТЦК", цель которой перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования", – подчеркнула премьер-министр.
- 25 сентября правительство упростило правила постановки на воинский учет. Мужчин 25-60 лет будут ставить автоматически, а подросткам разрешили делать это дистанционно.
- 9 октября были внесены изменения в закон, которые позволяют оборонным предприятиям бронировать мужчин в розыске ТЦК. Срок действия "брони" составляет 45 дней.
- 21 октября военное положение и мобилизацию в Украине продолжили до 3 февраля 2026 года.
