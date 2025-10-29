МО объяснило, что заменит бумажную справку об отсрочке от мобилизации с 1 ноября 2025 года
После 1 ноября 2025 года больше не будут выдавать бумажные справки о предоставлении отсрочки от мобилизации – вместо них будут использовать электронный документ и его распечатку. Об этом, как сообщает LIGA.net, говорится в пояснительном документе Министерства обороны, предоставленном медиа.
По словам ведомства, вся информация об отсрочке будет храниться в электронном военно-учетном документе (ЕВОД, который получают в приложении "Резерв+" или на портале "Дия") и его распечатке.
В МО акцентировали, что согласно постановлению правительства №560 справка об отсрочке с мокрой печатью больше не выдается.
"Бумажным подтверждением информации об отсрочке является распечатанный военно-учетный документ с разделом об отсрочке", – отметили в Минобороны.
Изменения к постановлению №560, которые 24 октября принял Кабинет министров, в том числе, предусматривают отмену бумажной справки об отсрочке.
Также эти изменения с 1 ноября внедряют автоматическое продление отсрочек, возможность оформить их онлайн или подать документы через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). В то же время территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы об отсрочке.
- Заместитель министра обороны Ферчук объяснила, что одна из приоритетных задач таких нововведений – разгрузить ТЦК и дать им возможность сосредоточиться на мобилизационном процессе.
- Также МО сообщило LIGA.net, что с 1 ноября автоматически будут обновляться отсрочки, выданные для 14 категорий лиц.
- Сейчас есть девять типов отсрочек, которые можно оформить через Резерв+. МО анонсировало, что их список увеличится.
- На данный момент есть 16 случаев, когда для оформления отсрочки впервые после 1 ноября нужно будет обратиться в ЦНАП.
- Узнать об автоматическом продлении отсрочки можно через оповещения в Резерв+, после чего в приложении нужно будет обновить свой военно-учетный документ.
- Хотя документы об отсрочке офлайн у граждан будет принимать ЦНАП, но решение о ее предоставлении остается за военкоматами.
