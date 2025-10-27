В Минобороны объяснили, что будет делать ЦНАП с представлениями на отсрочку после 1 ноября
После 1 ноября 2025 года Центры предоставления административных услуг будут передавать документы для получения отсрочки от мобилизации в территориальные центры комплектования, однако соответствующие решения будут принимать именно военкоматы. Об этом, как сообщает LIGA.net, говорится в пояснительном документе Министерства обороны, который был предоставлен медиа.
"ЦНАП – фронт-офис для принятия документов об отсрочке для тех, кто не может или не хочет подать заявление онлайн", – рассказали в ведомстве.
О роли таких Центров в Минобороны отметили:
→ ЦНАПы не принимают решения о предоставлении отсрочки;
→ работают через кабинет на портале Дія;
→ сканируют документы и направляю в ТЦК заявителя.
Самостоятельно отсканировать документы и отправить их в военкомат без Центра предоставления админуслуг невозможно, акцентировало МО.
"Простыми словами: имеешь бумажные документы или пользуешься кнопочным телефоном? Обратись в ближайший ЦНАП. Сотрудник проверит документы, отсканирует их и передаст в ТЦК, где ты находишься на учете", – пояснили в ведомстве.
По его словам, комиссия ТЦК должна принять решение о предоставлении отсрочки в течение семи дней – его можно будет посмотреть в электронном военно-учетном документе (ЭВОД, который получается в Резерв+ или на портале Дія).
"Все отсрочки, которые доступны в Резерв+, могут быть получены через ЦНАП, но мы стараемся рекомендовать людям не нагружать ЦНАП и подаваться именно онлайн", – говорится в документе МО.
Ранее в Минобороны рассказали, что существует 16 случаев, когда для оформления отсрочки в первый раз после 1 ноября нужно будет обратиться в ЦНАП.
Также в ведомстве сообщили, что сейчас есть девять типов отсрочек, которые можно оформить онлайн через Резерв+, и анонсировали увеличение их перечня.
По словам МО, после 1 ноября автоматически будут обновляться отсрочки от мобилизации, выданные для 14 категорий лиц.
- Правительство 24 октября приняло решение, которым внедряется автоматическое продление отсрочек для военнообязанных, возможность оформить их онлайн или подать документы через ЦНАПы, а взамен ТЦК больше не будут заниматься такими представлениями. Эти изменения заработают с 1 ноября.
- Заместитель министра обороны Ферчук объяснила, что одна из приоритетных задач таких нововведений – разгрузить ТЦК и дать им возможность сосредоточиться на мобилизационном процессе.
Комментарии (0)