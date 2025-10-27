В Минобороны объяснили, что будет делать ЦНАП с представлениями на отсрочку после 1 ноября

Центры предоставления админуслуг будут сканировать документы для предоставления отсрочки и отправлять их в военкоматы, пояснили в МО

Иллюстративное фото: Depositphotos

После 1 ноября 2025 года Центры предоставления административных услуг будут передавать документы для получения отсрочки от мобилизации в территориальные центры комплектования, однако соответствующие решения будут принимать именно военкоматы. Об этом, как сообщает LIGA.net, говорится в пояснительном документе Министерства обороны, который был предоставлен медиа.

"ЦНАП – фронт-офис для принятия документов об отсрочке для тех, кто не может или не хочет подать заявление онлайн", – рассказали в ведомстве.

О роли таких Центров в Минобороны отметили:

→ ЦНАПы не принимают решения о предоставлении отсрочки;

→ работают через кабинет на портале Дія;

→ сканируют документы и направляю в ТЦК заявителя.

Самостоятельно отсканировать документы и отправить их в военкомат без Центра предоставления админуслуг невозможно, акцентировало МО.

"Простыми словами: имеешь бумажные документы или пользуешься кнопочным телефоном? Обратись в ближайший ЦНАП. Сотрудник проверит документы, отсканирует их и передаст в ТЦК, где ты находишься на учете", – пояснили в ведомстве.

По его словам, комиссия ТЦК должна принять решение о предоставлении отсрочки в течение семи дней – его можно будет посмотреть в электронном военно-учетном документе (ЭВОД, который получается в Резерв+ или на портале Дія).

"Все отсрочки, которые доступны в Резерв+, могут быть получены через ЦНАП, но мы стараемся рекомендовать людям не нагружать ЦНАП и подаваться именно онлайн", – говорится в документе МО.

Ранее в Минобороны рассказали, что существует 16 случаев, когда для оформления отсрочки в первый раз после 1 ноября нужно будет обратиться в ЦНАП.

Также в ведомстве сообщили, что сейчас есть девять типов отсрочек, которые можно оформить онлайн через Резерв+, и анонсировали увеличение их перечня.

По словам МО, после 1 ноября автоматически будут обновляться отсрочки от мобилизации, выданные для 14 категорий лиц.