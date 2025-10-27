Рішення за ТЦК: у Міноборони пояснили, що робитиме ЦНАП з поданнями на відстрочку після 1 листопада

Центри надання адмінпослуг скануватимуть документи для надання відстрочки та надсилатимуть їх до військкоматів, пояснили у МО

Ілюстративне фото: Depositphotos

Після 1 листопада 2025 року Центри надання адміністративних послуг передаватимуть документи для отримання відстрочки від мобілізації до територіальних центрів комплектування, однак відповідні рішення ухвалюватимуть саме військкомати. Про це, як повідомляє LIGA.net, йдеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, який було надано медіа.

"ЦНАП – фронт-офіс для прийняття документів про відстрочку для тих, хто не може або не хоче подати заяву онлайн", – розповіли у відомстві.

Щодо ролі таких Центрів, у Міноборони зазначили:

→ ЦНАПи не ухвалюють рішення про надання відстрочки;

→ працюють через кабінет на порталі Дія;

→ cканують документи та надсилають до ТЦК заявника.

Самостійно відсканувати документи та надіслати їх до військкомату без Центру надання адмінпослуг неможливо, акцентувало МО.

"Простими словами: маєш паперові документи або користуєшся кнопковим телефоном? Звернись до найближчого ЦНАПу. Співробітник перевірить документи, відсканує їх і передасть до ТЦК, де ти перебуваєш на обліку", – пояснили у відомстві.

За його словами, комісія ТЦК має ухвалити рішення про надання відстрочки впродовж семи днів – його можна буде переглянути в електронному військово-обліковому документі (ЕВОД, що отримується у Резерв+ або на порталі Дія).

"Усі відстрочки, які доступні в Резерв+, можуть бути отримані через ЦНАП, але ми намагаємося рекомендувати людям не навантажувати ЦНАПи та подаватись саме онлайн", – йдеться у документі МО.

Раніше у Міноборони розповіли, що існує 16 випадків, коли для оформлення відстрочки вперше після 1 листопада потрібно буде звернутися до ЦНАПів.

Також у відомстві повідомили, що наразі є дев'ять типів відстрочок, які можна оформити онлайн через Резерв+, й анонсували збільшення їхнього переліку.

За словами МО, після 1 листопада автоматично оновлюватимуться відстрочки від мобілізації, видані для 14 категорій осіб.