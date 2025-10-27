Рішення за ТЦК: у Міноборони пояснили, що робитиме ЦНАП з поданнями на відстрочку після 1 листопада
Після 1 листопада 2025 року Центри надання адміністративних послуг передаватимуть документи для отримання відстрочки від мобілізації до територіальних центрів комплектування, однак відповідні рішення ухвалюватимуть саме військкомати. Про це, як повідомляє LIGA.net, йдеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, який було надано медіа.
"ЦНАП – фронт-офіс для прийняття документів про відстрочку для тих, хто не може або не хоче подати заяву онлайн", – розповіли у відомстві.
Щодо ролі таких Центрів, у Міноборони зазначили:
→ ЦНАПи не ухвалюють рішення про надання відстрочки;
→ працюють через кабінет на порталі Дія;
→ cканують документи та надсилають до ТЦК заявника.
Самостійно відсканувати документи та надіслати їх до військкомату без Центру надання адмінпослуг неможливо, акцентувало МО.
"Простими словами: маєш паперові документи або користуєшся кнопковим телефоном? Звернись до найближчого ЦНАПу. Співробітник перевірить документи, відсканує їх і передасть до ТЦК, де ти перебуваєш на обліку", – пояснили у відомстві.
За його словами, комісія ТЦК має ухвалити рішення про надання відстрочки впродовж семи днів – його можна буде переглянути в електронному військово-обліковому документі (ЕВОД, що отримується у Резерв+ або на порталі Дія).
"Усі відстрочки, які доступні в Резерв+, можуть бути отримані через ЦНАП, але ми намагаємося рекомендувати людям не навантажувати ЦНАПи та подаватись саме онлайн", – йдеться у документі МО.
Раніше у Міноборони розповіли, що існує 16 випадків, коли для оформлення відстрочки вперше після 1 листопада потрібно буде звернутися до ЦНАПів.
Також у відомстві повідомили, що наразі є дев'ять типів відстрочок, які можна оформити онлайн через Резерв+, й анонсували збільшення їхнього переліку.
За словами МО, після 1 листопада автоматично оновлюватимуться відстрочки від мобілізації, видані для 14 категорій осіб.
- Уряд 24 жовтня ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов'язаних, можливість оформити їх онлайн або подати документи через ЦНАПи, а натомість ТЦК більше не займатимуться такими поданнями. Ці зміни запрацюють з 1 листопада.
- Заступниця міністра оборони Ферчук пояснила, що одне з пріоритетних завдань таких нововведень – розвантажити ТЦК та дати їм можливість зосередитись на мобілізаційному процесі.
