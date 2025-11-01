Более 720 000 отсрочек от мобилизации автоматически обновились за день – Минобороны
1 ноября, в первый день действия нового порядка оформления и продления отсрочек от мобилизации, были автоматически продлены сотни тысяч временных освобождений от службы. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
"Более 720 000 отсрочек уже продлено без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах. Более 80% обращений подаются через приложение Резерв+, без справок и личных визитов", – отметил чиновник.
Также он сообщил, что за этот день Центры предоставления административных услуг, которые теперь оформляют бумажные документы об отсрочке вместо военкоматов, приняли почти 4000 заявлений от граждан.
Шмыгаль призвал тех, кто имеет возможность, оформлять отсрочку именно через Резерв+: "Это быстрее и удобнее".
"Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи – обеспечения мобилизации", – подытожил министр.
Ранее МО сообщало LIGA.net про девять типов отсрочек, которые можно оформить через Резерв+. Ведомство анонсировало, что их список увеличится.
30 октября Министерство сообщило о 10 отсрочке, которую можно оформить через приложение – для отца или матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.
- Также ведомство рассказало LIGA.net, что с 1 ноября автоматически будут обновляться отсрочки, выданные для 14 категорий лиц.
- Сейчас есть 16 случаев, когда для первого оформления отсрочки нужно будет обратиться именно в ЦПАУ.
- Узнать об автоматическом продлении отсрочки можно через уведомления в Резерв+, после чего в приложении нужно будет обновить свой военно-учетный документ.
- Хотя документы об отсрочке офлайн у граждан будет принимать ЦПАУ, но решение о ее предоставлении остается за военкоматами.
- Также больше не будут выдавать бумажные справки о предоставлении отсрочки – вместо них будут использовать электронный документ и распечатку с него.
Комментарии (0)