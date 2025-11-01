Более 720 000 отсрочек от мобилизации автоматически обновились за день – Минобороны

Иллюстративное фото: Depositphotos

1 ноября, в первый день действия нового порядка оформления и продления отсрочек от мобилизации, были автоматически продлены сотни тысяч временных освобождений от службы. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Более 720 000 отсрочек уже продлено без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах. Более 80% обращений подаются через приложение Резерв+, без справок и личных визитов", – отметил чиновник.

Также он сообщил, что за этот день Центры предоставления административных услуг, которые теперь оформляют бумажные документы об отсрочке вместо военкоматов, приняли почти 4000 заявлений от граждан.

Шмыгаль призвал тех, кто имеет возможность, оформлять отсрочку именно через Резерв+: "Это быстрее и удобнее".

"Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи – обеспечения мобилизации", – подытожил министр.

Ранее МО сообщало LIGA.net про девять типов отсрочек, которые можно оформить через Резерв+. Ведомство анонсировало, что их список увеличится.

30 октября Министерство сообщило о 10 отсрочке, которую можно оформить через приложение – для отца или матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.