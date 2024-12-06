У Південній Кореї вимагають відставки президента. Побоюються нових "радикальних" дій
Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА)

Лідер правлячої партії Південної Кореї Хан Дон Хун заявив, що президента країни Юн Сок Йоля слід усунути від влади. Про це він сказав на екстреному засіданні керівництва партії у Національній Асамблеї, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

За його словами, існує ймовірність того, що президент знову вдасться до "радикальних" дій, якщо збереже президентську владу.

"З огляду на факти, що знов відкрилися, я вважаю за необхідне негайно усунути президента Юн Сок Йоля від виконання обов'язків із захисту Республіки Корея та її народу", – заявив лідер партії Сила народу.

Хан Дон Хун також заявив, що південнокорейський президент наказав заарештувати видатних політиків на тій підставі, що вони були серед "антидержавних сил" під час воєнного стану.

Очікується, що пізніше 6 грудня правляча партія проведе позачергові загальні збори законодавців. На ньому, ймовірно, обговорюватимуть пропозицію опозиції про імпічмент.

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