У Південній Кореї вимагають відставки президента. Побоюються нових "радикальних" дій

У правлячій партії побоюються, що інцидент із воєнним станом може повторитися

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА)

Лідер правлячої партії Південної Кореї Хан Дон Хун заявив, що президента країни Юн Сок Йоля слід усунути від влади. Про це він сказав на екстреному засіданні керівництва партії у Національній Асамблеї, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

За його словами, існує ймовірність того, що президент знову вдасться до "радикальних" дій, якщо збереже президентську владу.

"З огляду на факти, що знов відкрилися, я вважаю за необхідне негайно усунути президента Юн Сок Йоля від виконання обов'язків із захисту Республіки Корея та її народу", – заявив лідер партії Сила народу.

Хан Дон Хун також заявив, що південнокорейський президент наказав заарештувати видатних політиків на тій підставі, що вони були серед "антидержавних сил" під час воєнного стану.

Очікується, що пізніше 6 грудня правляча партія проведе позачергові загальні збори законодавців. На ньому, ймовірно, обговорюватимуть пропозицію опозиції про імпічмент.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни Юн Сок Йоля.

5 грудня стало відомо, що опозиція планує голосувати за імпічмент президенту 7 грудня.

6 грудня Reuters повідомило, що Ллойд Остін змінив плани і не їхатиме до Південної Кореї на тлі спроби оголосити воєнний стан.