В Южной Корее требуют отставки президента. Опасаются новых "радикальных" действий

В правящей партии опасаются, что инцидент с военным положением может повториться

Юн Сок Ёль (Фото: ЕРА)

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что президента страны Юн Сок Ёля нужно отстранить от власти. Об этом он сказал на экстренном заседании руководства партии в Национальной Ассамблее, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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По его словам, существует вероятность того, что президент снова предпримет "радикальные" действия, если сохранит президентскую власть.

"Учитывая вновь открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить президента Юн Сок Ёля от исполнения обязанностей по защите Республики Корея и ее народа", – заявил лидер партии Сила народа.

Хан Дон Хун также заявил, что южнокорейский президент приказал арестовать видных политиков на том основании, что они были среди "антигосударственных сил" во время военного положения.

Ожидается, что позже 6 декабря правящая партия проведет внеочередное общее собрание законодателей. На нем, вероятно, будут обсуждать предложение оппозиции об импичменте.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны Юн Сок Ёля.

5 декабря стало известно, что оппозиция планирует голосовать за импичмент президенту 7 декабря.

6 декабря Reuters сообщило, что Ллой Остин изменил планы и не поедет в Южную Корею на фоне попытки объявить военное положение.