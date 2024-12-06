В Южной Корее требуют отставки президента. Опасаются новых "радикальных" действий
Юн Сок Ёль (Фото: ЕРА)

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что президента страны Юн Сок Ёля нужно отстранить от власти. Об этом он сказал на экстренном заседании руководства партии в Национальной Ассамблее, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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По его словам, существует вероятность того, что президент снова предпримет "радикальные" действия, если сохранит президентскую власть.

"Учитывая вновь открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить президента Юн Сок Ёля от исполнения обязанностей по защите Республики Корея и ее народа", – заявил лидер партии Сила народа.

Хан Дон Хун также заявил, что южнокорейский президент приказал арестовать видных политиков на том основании, что они были среди "антигосударственных сил" во время военного положения.

Ожидается, что позже 6 декабря правящая партия проведет внеочередное общее собрание законодателей. На нем, вероятно, будут обсуждать предложение оппозиции об импичменте.

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