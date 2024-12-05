Оппозиция в Южной Корее планирует голосовать по импичменту президента 7 декабря

Юн Сок Йоль (Фото: Antonio Lacerda/EPA)

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия будет добиваться проведения голосования по импичменту президента Юн Сук Еля в субботу, 7 декабря, из-за его объявления военного положения и последующей отмены. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Демпартия и пять других незначительных оппозиционных политических сил подали законопроект об импичменте, утверждая, что объявление военного положения является нарушением Конституции и других законов.

В оппозиции заявили, что голосование планируется провести около 19:00 субботы, чтобы дать законодателям правящей партии достаточно времени для обсуждения своего решения о действиях президента.

Для принятия законопроекта об импичменте нужны две трети голосов парламентариев. Это означает, что оппозиции требуется поддержка не менее восьми законодателей от руководящей партии.

В то же время лидер партии власти Хан Дон Хун уже пообещал, что его политсила, имеющая 108 мест в парламенте, не поддержит законопроект об импичменте и приложит все усилия, чтобы заблокировать его принятие.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.

В парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента страны Юн Сок Еля.