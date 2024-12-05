Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене

Дело было открыто после поступления двух обращений: одно подала оппозиционная Партия восстановления Кореи, другое — группа из 59 активистов

Юн Сок Йоль объявляет военное положение в телеэфире (Фото: ЕРА)

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Йоля по подозрению в государственной измене из-за объявления военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Дело было открыто после получения двух обращений: одно подала оппозиционная Партия восстановления Кореи, а второе – группа из 59 активистов.

В жалобах упоминаются не только президент, но и бывший министр обороны Ким Ен Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Авторы обращений обвиняют их в государственной измене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Кроме полиции, жалобы с обвинениями президента в государственной измене поступили также в прокуратуру и Управление по расследованию коррупции для чиновников. Эти органы должны провести собственное расследование или передать дело полиции.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госпереворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.

4 декабря Ким Ен Хен подал в отставку из-за военного положения, извинившись перед гражданами.