Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене
Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Йоля по подозрению в государственной измене из-за объявления военного положения. Об этом сообщает Yonhap.
Дело было открыто после получения двух обращений: одно подала оппозиционная Партия восстановления Кореи, а второе – группа из 59 активистов.
В жалобах упоминаются не только президент, но и бывший министр обороны Ким Ен Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Авторы обращений обвиняют их в государственной измене из-за объявления военного положения 3 декабря.
Кроме полиции, жалобы с обвинениями президента в государственной измене поступили также в прокуратуру и Управление по расследованию коррупции для чиновников. Эти органы должны провести собственное расследование или передать дело полиции.
- 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госпереворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.
- 4 декабря Ким Ен Хен подал в отставку из-за военного положения, извинившись перед гражданами.