Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді
Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля за підозрою у державній зраді через оголошення воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.
Справу було відкрито після отримання двох звернень: одне подала опозиційна Партія відновлення Кореї, а друге — група з 59 активістів.
У скаргах згадуються не лише президент, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хьон, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Автори звернень звинувачують їх у державній зраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.
Окрім поліції, скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді надійшли також до прокуратури та Управління з розслідування корупції для високопосадовців. Ці органи мають провести власні розслідування або передати справу поліції.
- 3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були направлені військові та поліція.
- Через декілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.
- 4 грудня Кім Йон Хьон подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами.