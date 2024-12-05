Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді

Справу відкрили після надходження двох звернень: одне подала опозиційна Партія відновлення Кореї, інше — група з 59 активістів

Юн Сок Йоль оголошує воєнний стан у телеефірі (Фото: ЕРА)

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля за підозрою у державній зраді через оголошення воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

Справу було відкрито після отримання двох звернень: одне подала опозиційна Партія відновлення Кореї, а друге — група з 59 активістів.

У скаргах згадуються не лише президент, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хьон, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Автори звернень звинувачують їх у державній зраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Окрім поліції, скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді надійшли також до прокуратури та Управління з розслідування корупції для високопосадовців. Ці органи мають провести власні розслідування або передати справу поліції.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були направлені військові та поліція.

Через декілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

4 грудня Кім Йон Хьон подав у відставку через воєнний стан, перепросивши перед громадянами.