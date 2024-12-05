Опозиція у Південній Кореї планує голосувати щодо імпічменту президента 7 грудня

Юн Сок Йоль (Фото: Antonio Lacerda/EPA)

У Південній Кореї опозиційна Демократична партія буде домагатися проведення голосування щодо імпічменту президента Юн Сок Йоля у суботу, 7 грудня, через його оголошення воєнного стану та подальше скасування. Про це повідомило агентство Yonhap.

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Демпартія і п'ять інших незначних опозиційних політичних сил подали законопроєкт про імпічмент, стверджуючи, що оголошення воєнного стану є порушенням Конституції та інших законів.

В опозиції заявили, що голосування планується провести близько 19:00 суботи, щоб дати законодавцям керівної партії достатньо часу для обговорення свого рішення щодо дій президента.

Для ухвалення законопроєкту про імпічмент потрібні дві третини голосів парламентарів. Це означає, що опозиції потрібна підтримка щонайменше восьми законодавців від керівної партії.

Водночас лідер партії влади Хан Дон Хун вже пообіцяв, що його політсила, яка має 108 місць у парламенті, не підтримає законопроєкт про імпічмент і докладе всіх зусиль, аби заблокувати його ухвалення.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були направлені військові та поліція.

Через декілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

До парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президента країни Юн Сок Йоля.