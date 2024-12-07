Президент Південної Кореї перепросив за воєнний стан, але у відставку не подав

Юн Сок Еоль (Фото: ЕРА)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль попросив вибачення за те, що оголосив воєнний стан, передає Reuters. Однак у відставку він не подав, попри сильний тиск з боку правлячої партії.

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"Мені дуже шкода, і я хотів би щиро перепросити у людей, які були шоковані", – сказав Юн Сок Йоль у телевізійному зверненні, після якого вклонився народу.

За його словами, рішення про воєнний стан у Кореї вперше з 1980 року було ухвалено у відчаї. Президент зазначив, що не намагатиметься уникнути політичної та юридичної відповідальності.

Юн Сок Йоль також заявив, що залишає на розсуд Партії народної влади вжиття заходів щодо стабілізації політичної ситуації, включно з питанням про термін президентських повноважень.

Після цього виступу лідер партії Хан Дон Хун заявив, що президент "не спроможний виконувати громадські обов'язки". Його відставка тепер "неминуча".

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю. Голосування заплановано на 7 грудня.

6 грудня у Південній Кореї зажадали відставки президента. Побоюються нових "радикальних" дій.