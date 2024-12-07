Президент Південної Кореї перепросив за воєнний стан, але у відставку не подав
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль попросив вибачення за те, що оголосив воєнний стан, передає Reuters. Однак у відставку він не подав, попри сильний тиск з боку правлячої партії.
"Мені дуже шкода, і я хотів би щиро перепросити у людей, які були шоковані", – сказав Юн Сок Йоль у телевізійному зверненні, після якого вклонився народу.
За його словами, рішення про воєнний стан у Кореї вперше з 1980 року було ухвалено у відчаї. Президент зазначив, що не намагатиметься уникнути політичної та юридичної відповідальності.
Юн Сок Йоль також заявив, що залишає на розсуд Партії народної влади вжиття заходів щодо стабілізації політичної ситуації, включно з питанням про термін президентських повноважень.
Після цього виступу лідер партії Хан Дон Хун заявив, що президент "не спроможний виконувати громадські обов'язки". Його відставка тепер "неминуча".
- 3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю. Голосування заплановано на 7 грудня.
- 6 грудня у Південній Кореї зажадали відставки президента. Побоюються нових "радикальних" дій.