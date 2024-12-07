Президент Южной Кореи извинился за военное положение, но в отставку не подал

Юн Сок Ёоль (Фото: ЕРА)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился за то, что объявил военное положение, передает Reuters. Однако в отставку он не подал, несмотря на сильное давление со стороны правящей партии.

"Мне очень жаль, и я хотел бы искренне извиниться перед людьми, которые были шокированы", – сказал Юн Сок Ёль в телевизионном обращении, после которого поклонился народу.

По его словам, решение о военном положении в Корее впервые с 1980 года было принято в отчаянии. Президент отметил, что не будет пытаться избежать политической и юридической ответственности.

Юн Сок Ёль также заявил, что оставляет на усмотрение Партии народной власти принятие мер по стабилизации политической ситуации, включая вопрос о сроке президентских полномочий.

После этого выступления лидер партии Хан Дон Хун заявил, что президент "не в состоянии выполнять общественные обязанности". Его отставка теперь "неизбежна".

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю. Голосование планируется на 7 декабря.

6 декабря в Южной Корее потребовали отставки президента. Опасаются новых "радикальных" действий.