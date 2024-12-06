Reuters: Глава Пентагона передумал ехать в Южную Корею после попытки военного положения

Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин больше не планирует ехать в Южную Корею после попытки объявления в стране военного положения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию двух анонимных американских чиновников.

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По словам одного из чиновников, поездка в Сеул планировалась "в ближайшем будущем". Но после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, но вскоре его отменил, было решено, что сейчас "неподходящее время".

Как отметил чиновник, с Южной Кореей было проведено несколько консультаций касательно изменившихся планов визита.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента страны Юн Сок Ёля.

5 декабря стало известно, что оппозиция планирует голосовать за импичмент президенту 7 декабря.