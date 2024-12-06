Reuters: Глава Пентагона передумал ехать в Южную Корею после попытки военного положения
Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин больше не планирует ехать в Южную Корею после попытки объявления в стране военного положения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию двух анонимных американских чиновников.

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По словам одного из чиновников, поездка в Сеул планировалась "в ближайшем будущем". Но после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, но вскоре его отменил, было решено, что сейчас "неподходящее время". 

Как отметил чиновник, с Южной Кореей было проведено несколько консультаций касательно изменившихся планов визита. 

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