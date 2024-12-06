Reuters: Глава Пентагону передумав їхати до Південної Кореї після спроби воєнного стану

Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Міністр оборони США Ллойд Остін більше не планує їхати до Південної Кореї після спроби оголошення в країні воєнного стану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію двох анонімних американських чиновників.

За словами одного з чиновників, поїздка до Сеулу планувалася "найближчим часом". Але після того, як президент країни Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан 3 грудня, але незабаром його скасував, було вирішено, що зараз "невідповідний час".

Як зазначив чиновник, з Південною Кореєю було проведено кілька консультацій щодо планів візиту, що змінилися.

3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни Юн Сок Йоля.

5 грудня стало відомо, що опозиція планує голосувати за імпічмент президенту 7 грудня.