Reuters: Глава Пентагону передумав їхати до Південної Кореї після спроби воєнного стану
Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Міністр оборони США Ллойд Остін більше не планує їхати до Південної Кореї після спроби оголошення в країні воєнного стану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію двох анонімних американських чиновників.

За словами одного з чиновників, поїздка до Сеулу планувалася "найближчим часом". Але після того, як президент країни Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан 3 грудня, але незабаром його скасував, було вирішено, що зараз "невідповідний час".

Як зазначив чиновник, з Південною Кореєю було проведено кілька консультацій щодо планів візиту, що змінилися.

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