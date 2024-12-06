Reuters: Глава Пентагону передумав їхати до Південної Кореї після спроби воєнного стану
Міністр оборони США Ллойд Остін більше не планує їхати до Південної Кореї після спроби оголошення в країні воєнного стану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію двох анонімних американських чиновників.
За словами одного з чиновників, поїздка до Сеулу планувалася "найближчим часом". Але після того, як президент країни Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан 3 грудня, але незабаром його скасував, було вирішено, що зараз "невідповідний час".
Як зазначив чиновник, з Південною Кореєю було проведено кілька консультацій щодо планів візиту, що змінилися.
- 3 грудня президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану. Згодом військові покинули парламент.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни Юн Сок Йоля.
- 5 грудня стало відомо, що опозиція планує голосувати за імпічмент президенту 7 грудня.