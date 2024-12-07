Президента Южной Кореи не смогли отправить в отставку – не хватило голосов

Голосование за импичмент в парламенте Южной Кореи (Фото: JEON HEON-KYUN/EPA)

Парламент Южной Кореи не смог проголосовать за импичмент президента Юн Сок Йоля из-за отсутствия кворума, передает информационное агентство Yonhap.

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Предложение импичмента не набрало кворума в 200 голосов (две трети от 300 мест в парламенте). Почти все представители правящей Народной партии бойкотировали заседание. Исключение составляли всего три депутата.

В то же время все 192 оппозиционных законодателя проголосовали за. Для принятия импичмента нужно было, чтобы, по крайней мере, восемь из 108 депутатов Народной партии поддержали оппозиционные силы.

Заседание парламента состоялось четыре дня спустя после того, как Йоль объявил военное положение за "антигосударственную деятельность", в которой он обвинил оппозицию. Указ был отменен через шесть часов после того, как Ассамблея отклонила документ.

После провала нового голосования, лидер главной оппозиционной Демократической партии Ли Чже Мэн поклялся любой ценой объявить импичмент президенту: "Мы потерпели неудачу и не смогли создать результат, которого хотели. Однако мы никогда не сдадимся".

Накануне президент Йоль извинился за то, что объявил военное положение, но в отставку так и не подал.

3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения. Впоследствии военные покинули парламент.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны Юн Сок Йолю. Голосование запланировано на 7 декабря.

6 декабря в Южной Корее потребовали отставки президента. Опасаются новых "радикальных" действий.