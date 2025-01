Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи. Его сторонники протестуют

Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, которому ранее был объявлен импичмент из-за его неудавшейся попытки ввести военное положение. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Суд Западного округа Сеулу, столицы страны, выдал ордер по обвинению Юна в возглавлении мятежа и злоупотреблении властью, когда 3 декабря он объявил военное положение и якобы направил войска в парламент, чтобы помешать депутатам проголосовать против этого указа.

С этим ордером следователи могут содержать Юна под стражей до 20 дней. В это число входят дни, которые он провел в центре содержания после задержания в своей сеульской резиденции в среду 15 января.

Офис по расследованию коррупции среди чиновников планирует передать Юна под опеку прокуратуре через 10 дней. Ожидается, что последняя проведет дальнейшее расследование в отношении политика и предъявит ему обвинение до истечения 20-дневного срока.

Юн явился в суде в субботу на слушании, во время которого рассматривались аргументы за и против его ареста. Он выступал 40 минут и имел пятиминутное заключительное заявление во время почти пятичасового заседания.

Юна отстранена от должности, но импичмент еще должен подтвердить Конституционный суд страны.

Между тем, сторонники политика протестуют против решения суда: местные ресурсы публикуют видео с большой толпой, также фиксируется противостояние с правоохранителями.

In Korea, young people in their 20s and 30s are taking to the streets to defend President Yoon, leading a revolution. Korea is on the eve of a revolution. 2025.1.18#stopthesteal pic.twitter.com/B9o4ZBFZas