Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи. Его сторонники протестуют
Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, которому ранее был объявлен импичмент из-за его неудавшейся попытки ввести военное положение. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Суд Западного округа Сеулу, столицы страны, выдал ордер по обвинению Юна в возглавлении мятежа и злоупотреблении властью, когда 3 декабря он объявил военное положение и якобы направил войска в парламент, чтобы помешать депутатам проголосовать против этого указа.
С этим ордером следователи могут содержать Юна под стражей до 20 дней. В это число входят дни, которые он провел в центре содержания после задержания в своей сеульской резиденции в среду 15 января.
Офис по расследованию коррупции среди чиновников планирует передать Юна под опеку прокуратуре через 10 дней. Ожидается, что последняя проведет дальнейшее расследование в отношении политика и предъявит ему обвинение до истечения 20-дневного срока.
Юн явился в суде в субботу на слушании, во время которого рассматривались аргументы за и против его ареста. Он выступал 40 минут и имел пятиминутное заключительное заявление во время почти пятичасового заседания.
Юна отстранена от должности, но импичмент еще должен подтвердить Конституционный суд страны.
Между тем, сторонники политика протестуют против решения суда: местные ресурсы публикуют видео с большой толпой, также фиксируется противостояние с правоохранителями.
In Korea, young people in their 20s and 30s are taking to the streets to defend President Yoon, leading a revolution. Korea is on the eve of a revolution. 2025.1.18#stopthesteal pic.twitter.com/B9o4ZBFZas— 김정현 (Alfred J Kim) (@AJKim38836296) January 18, 2025
WATCH: Fire extinguishers deployed at police after South Korea's President Yoon arrested.— AZ Intel (@AZ_Intel_) January 18, 2025
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- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы госперевороту. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума. Объявить импичмент удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 8 декабря президенту страны объявлено подозрение в госизмене и злоупотреблении властью.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. 3 января была неудачная попытка ареста. Затем Юн баррикадировался в резиденции.