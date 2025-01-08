Президент Южной Кореи забаррикадировался в резиденции, его второй раз пытаются арестовать
В Южной Корее власти готовятся к повторной попытке ареста президента Юн Сук Ёля, которому ранее объявили импичмент. Политик отказался явиться на допрос и забаррикадировался в своей резиденции, пишет Reuters.
По информации журналистов, вокруг резиденции Юна было отмечено усиление мер безопасности. Служба безопасности обустроила баррикады и установила колючую проволоку, а также использовала автобусы для блокировки подъездов к зданию, расположенному на холме. Президент, как сообщается, проигнорировал официальный вызов на допрос.
Председатель Управления по расследованию коррупции среди чиновников О Донг Вон извинился за неудачную попытку ареста, произошедшую 3 января. Тогда попытка задержания затянулась на шесть часов из-за противостояния в президентском комплексе. Вход в здание заблокировали живой цепью, что заставило О Донга Вона временно отозвать ордер на арест.
Выступая перед парламентским комитетом, О Донг Вон заявил: "Мы тщательно подготовимся, чтобы добиться нашей цели. Следующее исполнение ордера станет окончательным".
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госперевороту. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума. Объявить импичмент удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 8 декабря президенту страны объявлено подозрение в госизмене и злоупотреблении властью.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна.