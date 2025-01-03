В Южной Корее не смогли арестовать отстраненного от власти президента
Следователи Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) приостановили выполнение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля, которому в декабре парламент объявил импичмент из-за его неудавшейся попытки ввести военное положение. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Правоохранители приостановили исполнение ордера на арест Юна после многочасового противостояния с его охраной в президентской резиденции. Исполнение ордера было остановлено в 13:30 примерно через пять часов после того, как следователи прибыли в здание для задержания Юна.
"Мы признали, что выполнение ордера на арест было практически невозможным из-за продолжения противостояния, и приостановили его выполнение из-за беспокойства за безопасность персонала на месте, вызванном сопротивлением", — говорится в заявлении CIO.
В ведомстве добавили, что планируют принять решение о последующих шагах после пересмотра ситуации.
"Выражаем глубокое сожаление по поводу поведения подозреваемого, отказавшегося выполнять установленные законом процедуры", – отмечается в сообщении.
У следователей все еще есть время до понедельника для выполнения ордера на арест отстраненного главы государства.
В пятницу утром у резиденции собралось более 1000 поклонников Юна. Порядок охраняли около 2700 полицейских.
Следователи представили выданный судом ордер на задержание Юна и обыск резиденции, но им отказал во входе глава Службы безопасности президента, сославшийся на ограничения. Также сопротивление оказывали военнослужащие.
Как сообщил Reuters неназванный представитель CIO, оказавшись внутри комплекса, следователи и полиция столкнулись с многочисленным преимуществом со стороны сотрудников Службы безопасности президента, а также военных. Чиновник добавил, что около 200 человек образовали живую цепь, чтобы блокировать директора CIO и полицию.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госпереворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума. Объявить импичмент удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 8 декабря президенту страны объявлено подозрение в госизмене и злоупотреблении властью.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна.