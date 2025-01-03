В Южной Корее не смогли арестовать отстраненного от власти президента

У следователей все еще есть время до 6 января для выполнения ордера на арест отстраненного главы государства

Поклонники Юна возле президентской резиденции (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Следователи Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) приостановили выполнение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля, которому в декабре парламент объявил импичмент из-за его неудавшейся попытки ввести военное положение. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Правоохранители приостановили исполнение ордера на арест Юна после многочасового противостояния с его охраной в президентской резиденции. Исполнение ордера было остановлено в 13:30 примерно через пять часов после того, как следователи прибыли в здание для задержания Юна.

"Мы признали, что выполнение ордера на арест было практически невозможным из-за продолжения противостояния, и приостановили его выполнение из-за беспокойства за безопасность персонала на месте, вызванном сопротивлением", — говорится в заявлении CIO.

В ведомстве добавили, что планируют принять решение о последующих шагах после пересмотра ситуации.

"Выражаем глубокое сожаление по поводу поведения подозреваемого, отказавшегося выполнять установленные законом процедуры", – отмечается в сообщении.

У следователей все еще есть время до понедельника для выполнения ордера на арест отстраненного главы государства.

В пятницу утром у резиденции собралось более 1000 поклонников Юна. Порядок охраняли около 2700 полицейских.

Следователи представили выданный судом ордер на задержание Юна и обыск резиденции, но им отказал во входе глава Службы безопасности президента, сославшийся на ограничения. Также сопротивление оказывали военнослужащие.

Как сообщил Reuters неназванный представитель CIO, оказавшись внутри комплекса, следователи и полиция столкнулись с многочисленным преимуществом со стороны сотрудников Службы безопасности президента, а также военных. Чиновник добавил, что около 200 человек образовали живую цепь, чтобы блокировать директора CIO и полицию.