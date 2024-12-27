Парламент Южной Кореи поддержал импичмент исполняющего обязанности президента

Хан Док Су (Фото: Yonhap / EPA)

В пятницу, 27 декабря, контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент исполняющему обязанности президента страны Хан Док Су. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Парламент одобрил предложение об импичменте 192 голосами против 0. Депутаты от руководящей партии бойкотировали голосование. Для объявления импичмента потребовалась поддержка простого большинства в 300-местном парламенте.

Хан Док Су был временным исполняющим обязанности президента после того, как парламент объявил об импичменте главе государства Юн Сук Ёлю из-за кратковременного введения военного положения в начале этого месяца. Он занимал этот пост менее двух недель.

Bloomberg пишет, что главная оппозиционная Демократическая партия, имеющая 170 мест в парламенте, внесла представление об импичменте в четверг после того, как Хан отказался немедленно назначить трех судей в Конституционный суд, что повысило бы вероятность решения об окончательном отстранении Юна от власти.

По данным агентства Yonhap, оппозиция также утверждает, что причинами импичмента Хану было его участие во введении военного положения в стране и отказ обнародовать два законопроекта специального прокурора, направленные против Юна и первой леди.