В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителя военной разведки
Полиция Южной Кореи арестовала бывшего и действующего руководителей Командования военной разведки страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Специальная следственная группа полиции заявила, что они задержали как нынешнего командующего, генерал-майора Мун Сан Хо, так и Но Сан Она, бывшего главу разведки.
Мин подозревается в отправке войск под его командованием в офис Национальной избирательной комиссии после того, как президент Юн Сок Йоль неожиданно объявил военное положение.
И поскольку эти силы прибыли на место всего через две минуты после объявления президента, полиция подозревает, что Мун знал о плане президента раньше времени и принимал участие в подготовке к введению военного положения.
Бывший глава разведки Но, как считают правоохранители, является близким помощником бывшего министра обороны Ким Йон Хюна и подозревается в том, что он как гражданское лицо принимал участие в подготовке президента к указу о введении военного положения.
Демократическая партия, основная оппозиционная сила в Южной Корее, утверждала, что Но подготовил военный указ, опубликованный вскоре после заявления президента. Также там заявляли, что бывший командующий обсуждал с Кимом (на тот момент министром обороны) последующие действия после отмены военного положения.
В общей сложности, в полиции есть 48 часов для задержания бывшего и нынешнего начальников разведки для допроса.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.
- 8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.
- Уже 14 декабря парламент все-таки смог объявить импичмент главе государства. Теперь, для окончательного решения, необходимо решение Конституционного суда, а к нему обязанности президента временно исполняет премьер страны.