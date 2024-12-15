В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителя военной разведки

Подозревают в причастности к неудачному введению военного положения в стране

Флаг Южной Кореи (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Полиция Южной Кореи арестовала бывшего и действующего руководителей Командования военной разведки страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Специальная следственная группа полиции заявила, что они задержали как нынешнего командующего, генерал-майора Мун Сан Хо, так и Но Сан Она, бывшего главу разведки.

Мин подозревается в отправке войск под его командованием в офис Национальной избирательной комиссии после того, как президент Юн Сок Йоль неожиданно объявил военное положение.

И поскольку эти силы прибыли на место всего через две минуты после объявления президента, полиция подозревает, что Мун знал о плане президента раньше времени и принимал участие в подготовке к введению военного положения.

Бывший глава разведки Но, как считают правоохранители, является близким помощником бывшего министра обороны Ким Йон Хюна и подозревается в том, что он как гражданское лицо принимал участие в подготовке президента к указу о введении военного положения.

Демократическая партия, основная оппозиционная сила в Южной Корее, утверждала, что Но подготовил военный указ, опубликованный вскоре после заявления президента. Также там заявляли, что бывший командующий обсуждал с Кимом (на тот момент министром обороны) последующие действия после отмены военного положения.

В общей сложности, в полиции есть 48 часов для задержания бывшего и нынешнего начальников разведки для допроса.