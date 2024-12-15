У Південній Кореї затримали чинного та колишнього очільників воєнної розвідки

Підозрюють у причетності до невдалого введення воєнного стану в країні

Прапор Південної Кореї (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Поліція Південної Кореї заарештувала колишнього та чинного керівників Командування воєнної розвідки країни. Про це повідомляє південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Спеціальна слідча група поліції заявила, що вони затримали як нинішнього командувача, генерал-майора Мун Сан Хо, так і Но Сан Вона, колишнього очільника розвідки.

Мін підозрюється у надсиланні військ під його командуванням до офісу Національної виборчої комісії після того, як президент Юн Сок Йоль несподівано оголосив воєнний стан.

І оскільки ці сили прибули на місце всього лише через дві хвилини після оголошення президента, то поліція підозрює, що Мун знав про план президента завчасно та брав участь у підготовці до введення воєнного стану.

Колишній очільник розвідки Но, як вважають правоохоронці, є близьким помічником колишнього міністра оборони Кім Йон Хюна й підозрюється в тому, що він як цивільна особа брав участь у підготовці президента до указу про введення воєнного положення.

Демократична партія, основна опозиційна сила у Південній Кореї, стверджувала, що Но підготував воєнний указ, опублікований незабаром після заяви президента. Також там заявляли, що колишній командувач обговорював з Кімом (на той момент міністром оборони) подальші дії після скасування воєнного положення.

Загалом, у поліції є 48 годин для затримання колишнього і нинішнього начальників розвідки для допросу. Якщо ж поліція вирішить не подавати до суду офіційні ордери, або суд відмовиться видати їх впродовж цього часу, то правоохоронці будуть повинні звільнити Муна та Но.