У Південній Кореї не змогли заарештувати відстороненого від влади президента

Слідчі все ще мають час до 6 січня для виконання ордера на арешт відстороненого глави держави

Прихильники Юна біля президентської резиденції (Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA)

Слідчі Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) призупинили виконання ордера на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якому у грудні парламент оголосив імпічмент через його невдалу спробу запровадити воєнний стан. Про це повідомило агентство Yonhap.

Правоохоронці призупинили виконання ордера на арешт Юна після багатогодинного протистояння з його охороною в президентській резиденції. Виконання ордера було зупинене о 13:30, приблизно через п'ять годин після того, як слідчі прибули до будівлі для затримання Юна.

"Ми визнали, що виконання ордера на арешт було практично неможливим через продовження протистояння, і призупинили його виконання через занепокоєння за безпеку персоналу на місці, спричиненого опором", — йдеться в заяві CIO.

У відомстві додали, що планують ухвалити рішення щодо наступних кроків після перегляду ситуації.

"Висловлюємо глибокий жаль з приводу поведінки підозрюваного, який відмовився виконувати встановлені законом процедури", – зазначається в повідомленні.

Слідчі все ще мають час до понеділка для виконання ордера на арешт відстороненого глави держави.

У п'ятницю вранці біля резиденції зібралися понад 1000 прихильників Юна. Порядок охороняли близько 2700 поліціянтів.

Слідчі представили виданий судом ордер на затримання Юна та обшук резиденції, але їм відмовив у вході очільник Служби безпеки президента, який послався на обмеження. Також опір чинили військовослужбовці.

Як повідомив Reuters неназваний представник CIO, опинившись усередині комплексу, слідчі та поліція зіткнулися з численною перевагою з боку кордонів співробітників Служби безпеки президента, а також військових. Посадовець додав, що близько 200 осіб утворили живий ланцюг, щоб блокувати директора CIO і поліцію.