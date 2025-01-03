У Південній Кореї не змогли заарештувати відстороненого від влади президента
Слідчі Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) призупинили виконання ордера на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якому у грудні парламент оголосив імпічмент через його невдалу спробу запровадити воєнний стан. Про це повідомило агентство Yonhap.
Правоохоронці призупинили виконання ордера на арешт Юна після багатогодинного протистояння з його охороною в президентській резиденції. Виконання ордера було зупинене о 13:30, приблизно через п'ять годин після того, як слідчі прибули до будівлі для затримання Юна.
"Ми визнали, що виконання ордера на арешт було практично неможливим через продовження протистояння, і призупинили його виконання через занепокоєння за безпеку персоналу на місці, спричиненого опором", — йдеться в заяві CIO.
У відомстві додали, що планують ухвалити рішення щодо наступних кроків після перегляду ситуації.
"Висловлюємо глибокий жаль з приводу поведінки підозрюваного, який відмовився виконувати встановлені законом процедури", – зазначається в повідомленні.
Слідчі все ще мають час до понеділка для виконання ордера на арешт відстороненого глави держави.
У п'ятницю вранці біля резиденції зібралися понад 1000 прихильників Юна. Порядок охороняли близько 2700 поліціянтів.
Слідчі представили виданий судом ордер на затримання Юна та обшук резиденції, але їм відмовив у вході очільник Служби безпеки президента, який послався на обмеження. Також опір чинили військовослужбовці.
Як повідомив Reuters неназваний представник CIO, опинившись усередині комплексу, слідчі та поліція зіткнулися з численною перевагою з боку кордонів співробітників Служби безпеки президента, а також військових. Посадовець додав, що близько 200 осіб утворили живий ланцюг, щоб блокувати директора CIO і поліцію.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президента. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму. Оголосити імпічмент вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 8 грудня президенту країни оголошено підозру у держзраді та зловживанні владою.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна.