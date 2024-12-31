Yonhap: Суд вперше видав ордер на арешт чинного президента Південної Кореї

Юн Сок Йоль (Фото: ЕРА)

Суд Західного округу Сеула 31 грудня видав ордер на затримання президента Юн Сок Йоля після невдалої спроби запровадження воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Зазначається, що він став першим президентом Південної Кореї, якому загрожує арешт. Ордер дійсний протягом тижня.

Суд задовольнив клопотання Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) про видачу ордера на арешт після того, як Юн Сок Йоль тричі не з'явився на допит. Також затверджено ордер на обшук у його президентській резиденції.

Президента Кореї звинувачують в організації провального оголошення воєнного стану, організації заколоту та зловживанні владою.

Повідомляється, що після того, як Юн Сок Йоля візьмуть під варту, протягом 48 годин необхідно буде вирішити – подавати ордер на арешт із метою допиту чи звільнити президента. Зазначається, що імунітет президента не поширюється на звинувачення у заколоті чи держзраді.

Конституційний суд вже розпочав процедуру обговорення, щоб визначити, чи слід усунути президента Кореї з посади чи поновити його на посаді. Він має 180 днів з 14 грудня, щоб винести своє рішення.