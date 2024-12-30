Слідчі Південної Кореї вимагають ордер на арешт відстороненого президента Юна – Reuters

Юну оголошено імпічмент після впровадження ним воєнного стану, а тепер з'явився і запит на арешт

Юн Сок Ёль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

Об’єднана слідча група Південної Кореї запросила ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля у зв’язку з короткочасним введенням ним воєнного стану на початку грудня. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназваного чиновника.

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Зазначається, що Юн не відповів на численні виклики на допит в поліцію та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, які спільно розслідують, чи було його оголошення 3 грудня воєнного стану повстанням.

Це перший випадок, коли в Південній Кореї запитують ордер на арешт чинного президента.

Суд Сеула вирішить, чи видавати ордер на арешт після запиту.