Слідчі Південної Кореї вимагають ордер на арешт відстороненого президента Юна – Reuters
Об’єднана слідча група Південної Кореї запросила ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля у зв’язку з короткочасним введенням ним воєнного стану на початку грудня. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназваного чиновника.
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Зазначається, що Юн не відповів на численні виклики на допит в поліцію та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, які спільно розслідують, чи було його оголошення 3 грудня воєнного стану повстанням.
Це перший випадок, коли в Південній Кореї запитують ордер на арешт чинного президента.
Суд Сеула вирішить, чи видавати ордер на арешт після запиту.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президента. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.
- 8 грудня президенту оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.
- 14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби підтримав імпічмент Юну.