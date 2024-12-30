Следователи Южной Кореи требуют ордер на арест отстраненного президента Юна – Reuters
Объединенная следственная группа Южной Кореи запросила ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Йоля в связи с кратковременным введением им военного положения в начале декабря. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника.
Отмечается, что Юн не ответил на многочисленные вызовы на допрос в полицию и Управление по расследованию коррупции среди чиновников, совместно расследующих, было ли его объявление 3 декабря военного положения восстанием.
Это первый случай, когда в Южной Корее спрашивают ордер на арест действующего президента.
Суд Сеула решит, выдавать ли ордер на арест после запроса.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госпереворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.
- 8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.
- 14 декабря парламент Южной Кореи со второй попытки поддержал импичмент Юну.