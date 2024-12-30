Следователи Южной Кореи требуют ордер на арест отстраненного президента Юна – Reuters

Юну объявлен импичмент после введения им военного положения, а теперь появился и запрос на арест

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

Объединенная следственная группа Южной Кореи запросила ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Йоля в связи с кратковременным введением им военного положения в начале декабря. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника.

Отмечается, что Юн не ответил на многочисленные вызовы на допрос в полицию и Управление по расследованию коррупции среди чиновников, совместно расследующих, было ли его объявление 3 декабря военного положения восстанием.

Это первый случай, когда в Южной Корее спрашивают ордер на арест действующего президента.

Суд Сеула решит, выдавать ли ордер на арест после запроса.