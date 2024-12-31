Yonhap: Суд впервые выдал ордер на арест действующего президента Южной Кореи

Юн Сок Ёль (Фото: ЕРА)

Суд Западного округа Сеула 31 декабря выдал ордер на задержание президента Юн Сок Ёля после неудачной попытки введения военного положения. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на осведомленных собеседников.

Отмечается, что он стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест. Ордер действителен в течение недели.

Суд удовлетворил ходатайство Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) о выдаче ордера на арест после того, как Юн Сок Ёль трижды не явился на допрос. Также утвержден ордер на обыск в его президентской резиденции.

Президента Кореи обвиняют в организации провального объявления военного положения, организации мятежа и злоупотреблении властью.

Сообщается, что после того, как Юн Сок Ёля возьмут под стражу, в течение 48 часов необходимо будет решить – подавать ордер на арест с целью допроса или освободить президента. Отмечается, что иммунитет президента не распространяется на обвинения в мятеже или госизмене.

Конституционный суд уже начал процедуру обсуждения, чтобы определить, следует ли отстранить президента Кореи от должности или восстановить его в должности. У него есть 180 дней с 14 декабря, чтобы вынести свое решение.