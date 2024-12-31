FT: Россия определила полторы сотни целей в Японии и Южной Корее на случай войны

Большая часть целей – военные объекты, но есть и гражданская и энергетическая инфраструктура

Солдат РФ (Иллюстративное фото: ЭРА)

Россия подготовила подробный список целей на случай вероятной войны с Японией и Южной Кореей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на секретные файлы 2013-2014 годов, с которыми удалось ознакомиться благодаря неназванным западным собеседникам.

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Отмечается, что всего в списке 160 объектов, по которым можно наносить удары, чтобы "остановить перегруппировку войск в зонах оперативного назначения": атомные электростанции, дороги, мосты и заводы.

Первые 82 объекта – это военные цели. К примеру, центральный и региональный командный штаб вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радиолокационные установки, авиабазы и военно-морские объекты. Остальные – гражданские.

Кроме этого под прицелом может быть энергетическая инфраструктура: в списке 13 электростанций, а также нефтеперерабатывающие заводы, пишет FT.

Отмечается, что военные планировщики России опасаются, что восточные границы страны будут "обнажены" и уязвимы для атак в случае войны с НАТО.

Секретные документы были взяты из 29 секретных российских военных файлов за период 2008-2014 годов. Отмечается, что они до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

Список целей содержался в презентации о возможностях неядерной крылатой ракеты Х-101. Документ отмечен символикой общевойсковой академии, учебного колледжа для старших офицеров.

Отмечается, что значительная часть презентации рассказывала о том, как может разворачиваться гипотетический удар по ракете по японской радиолокационной базе Окусиритоу. Один из сценариев якобы предполагал удар 12 крылатыми ракетами Х-101, запущенными из бомбардировщиков Ту-160. Достоверность уничтожения цели оценивается в 85%.

Также FT сообщает, что в документах содержались сведения о двух южнокорейских бункерах командования и управления. Россия оценивала количество сил, необходимых для прорыва обороны, размера и потенциальной производительности объектов и другие детали.

Бывший сотрудник НАТО по контролю над вооружениями и действующий работник Центра Стимсона Уильям Альберк заявил, что эти документы и привлечение Россией войск из КНДР для войны против Украины доказали, что европейский и азиатский "театры войны" неразрывно связаны.

"Азия не может мириться с конфликтом в Европе, а также Европа не может сидеть сложа руки, если в Азии начнется война", – сказал он.

А доцент Университета Кейо и бывший научный сотрудник Министерства обороны Японии Мичито Цуруока отметил, что конфликт с Россией – особая проблема для Токио, потому что это "горизонтальная эскалация".

"В случае конфликта с Северной Кореей или Китаем Япония получит раннее предупреждение. У нас может быть время подготовиться и попытаться принять меры. Но когда дело доходит до горизонтальной эскалации со стороны Европы, это будет более короткое предупреждение для Токио, и у Японии будет меньше вариантов самостоятельно предотвратить конфликт", – сказал он.