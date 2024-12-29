Латвия готова защищаться от угроз РФ в Балтийском море и может захватить "теневой флот"
Эвика Силиня (Фото: x.com/EvikaSilina)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что страна может захватить корабли "теневого флота" России в случае угрозы. Об этом она сказала в интервью BBC World. 

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По словам премьера, Латвия готова защищать свои границы и критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. Страна готова эффективно реагировать на угрозы гибридной войны, подчеркнула Силиня.

"При необходимости мы воспользуемся правом захвата кораблей "теневого флота", как я подчеркнул в интервью", – сказала она. 

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. 

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