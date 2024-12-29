Латвия готова защищаться от угроз РФ в Балтийском море и может захватить "теневой флот"

Эвика Силиня (Фото: x.com/EvikaSilina)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что страна может захватить корабли "теневого флота" России в случае угрозы. Об этом она сказала в интервью BBC World.

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По словам премьера, Латвия готова защищать свои границы и критически важную инфраструктуру как на суше, так и на море. Страна готова эффективно реагировать на угрозы гибридной войны, подчеркнула Силиня.

"При необходимости мы воспользуемся правом захвата кораблей "теневого флота", как я подчеркнул в интервью", – сказала она.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.

25 декабря между Финляндией и Эстонией было нарушено электроснабжение из-за повреждения подводного кабеля Estlink2.

26 декабря стало известно, что Финляндия подозревает танкер российского теневого флота в повреждении кабеля с Эстонией.

В тот же день финские власти высадились на борт и захватили контроль над судном Eagle S. Якорь, который судно сбросило, мог повредить подводный кабель Estlink2 и еще четыре телекоммуникационных кабеля.

27 декабря Lloyd's List заявило, что танкер, который Финляндия задержала из-за обрыва кабеля, мог быть шпионским.