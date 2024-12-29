Латвія готова захищатися від загроз РФ у Балтійському морі та може захопити "тіньовий флот"
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня заявила, що країна може захопити кораблі "тіньового флоту" Росії у разі загрози. Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС World.
За словами прем'єрки, Латвія готова захищати свої кордони та критично важливу інфраструктуру як на суші, так і на морі. Країна готова ефективно реагувати на загрози гібридної війни, наголосила Силіня.
"За необхідності ми скористаємося правом захоплення кораблів "тіньового флоту", як я наголосила в інтерв'ю", – сказала вона.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс посилить свою військову присутність у Балтійському морі після інциденту з пошкодженням підводного кабелю між Фінляндією та Естонією.
- 25 грудня між Фінляндією та Естонією було порушено електропостачання через пошкодження підводного кабелю Estlink2.
- 26 грудня стало відомо, що Фінляндія підозрює танкер російського тіньового флоту у пошкодженні кабелю з Естонією.
- Того ж дня фінська влада висадилася на борт і захопила контроль над судном Eagle S. Якір, який судно скинуло, міг пошкодити підводний кабель Estlink2 та ще чотири телекомунікаційні кабелі.
- 27 грудня Lloyd's List заявило, що танкер, який Фінляндія затримала через обрив кабелю, міг бути шпигунським.