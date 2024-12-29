Латвія готова захищатися від загроз РФ у Балтійському морі та може захопити "тіньовий флот"

Евіка Силіня (Фото: x.com/EvikaSilina)

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня заявила, що країна може захопити кораблі "тіньового флоту" Росії у разі загрози. Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС World.

За словами прем'єрки, Латвія готова захищати свої кордони та критично важливу інфраструктуру як на суші, так і на морі. Країна готова ефективно реагувати на загрози гібридної війни, наголосила Силіня.

"За необхідності ми скористаємося правом захоплення кораблів "тіньового флоту", як я наголосила в інтерв'ю", – сказала вона.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс посилить свою військову присутність у Балтійському морі після інциденту з пошкодженням підводного кабелю між Фінляндією та Естонією.

25 грудня між Фінляндією та Естонією було порушено електропостачання через пошкодження підводного кабелю Estlink2.

26 грудня стало відомо, що Фінляндія підозрює танкер російського тіньового флоту у пошкодженні кабелю з Естонією.

Того ж дня фінська влада висадилася на борт і захопила контроль над судном Eagle S. Якір, який судно скинуло, міг пошкодити підводний кабель Estlink2 та ще чотири телекомунікаційні кабелі.

27 грудня Lloyd's List заявило, що танкер, який Фінляндія затримала через обрив кабелю, міг бути шпигунським.