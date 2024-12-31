FT: Росія визначила півтори сотні цілей у Японії та Південній Кореї на випадок війни

Більша частина цілей – військові об'єкти, але є й цивільна та енергетична інфраструктура

Солдат РФ (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росія підготувала детальний список цілей на випадок ймовірної війни з Японією та Південною Кореєю. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на секретні файли 2013-2014 років, з якими вдалося ознайомитися завдяки неназваним західним співрозмовникам.

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Зазначається, що всього у списку 160 об’єктів, по яких можна завдавати ударів, щоб "зупинити перегрупування військ у зонах оперативного призначення": атомні електростанції, дороги, мости та заводи.

Перші 82 об'єкти – це військові цілі. Наприклад, центральний і регіональний командний штаб збройних сил Японії та Південної Кореї, радіолокаційні установки, авіабази та військово-морські об’єкти. Решта – цивільні.

Окрім цього, під прицілом мала б бути енергетична інфраструктура: у списку 13 електростанцій, а також нафтопереробні заводи, пише FT.

Зазначається, що військові планувальники Росії побоюються, що східні кордони країни будуть "оголені" та вразливі для атак у разі війни з НАТО.

Секретні документи були взяті з 29 секретних російських військових файлів за період 2008-2014 років. Зазначається, що вони й досі вважаються актуальними для російської стратегії.

Список цілей містився в презентації щодо можливостей неядерної крилатої ракети Х-101. Документ позначений символікою загальновійськової академії, навчального коледжу для старших офіцерів.

Зазначається, що значна частина презентації розповідала про те, як може розгортатися гіпотетичний удар ракетою по японській радіолокаційній базі Окусірітоу. Один зі сценаріїв нібито передбачав удар 12 крилатими ракетами Х-101, запущеними із бомбардувальників Ту-160. Вірогідність знищення цілі оцінюється в 85%.

Також FT повідомляє, що у документах містилися відомості про два південнокорейські бункери командування та управління. Росія оцінювала кількість сил, необхідних для прориву оборони, розмір і потенційну продуктивність об’єктів та інші деталі.

Колишній співробітник НАТО з контролю над озброєннями та чинний працівник Центру Стімсона Вільям Альберк заявив, що ці документи та залучення Росією військ з КНДР для війни проти України довели, що європейський та азійський "театри війни" нерозривно пов'язані.

"Азія не може миритися з конфліктом у Європі, а також Європа не може сидіти склавши руки, якщо в Азії почнеться війна", – сказав він.

А доцент Університету Кейо та колишній науковий співробітник Міністерства оборони Японії Мічіто Цуруока зазначив, що конфлікт із Росією – особлива проблема для Токіо, бо це "горизонтальна ескалація".

"У разі конфлікту з Північною Кореєю чи Китаєм Японія отримає раннє попередження. У нас може бути час підготуватися та спробувати вжити заходів. Але коли справа доходить до горизонтальної ескалації з боку Європи, це буде коротший час попередження для Токіо, і Японія матиме менше варіантів самостійно запобігти конфлікту", – сказав він.