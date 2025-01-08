Президент Південної Кореї забарикадувався у резиденції, його вдруге намагаються арештувати

3 січня правоохоронці призупинили виконання ордера на арешт Юна після багатогодинного протистояння з його охороною в президентській резиденції

Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN

У Південній Кореї влада готується до повторної спроби арешту президента Юн Сук Йоля, якому раніше оголосили імпічмент. Політик відмовився з'явитися на допит і забарикадувався у своїй резиденції, пише Reuters.

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За інформацією журналістів, навколо резиденції Юна було помічено посилення заходів безпеки. Служба безпеки облаштувала барикади та встановила колючий дріт, а також використала автобуси для блокування під’їздів до будівлі, розташованої на пагорбі. Президент, як повідомляється, проігнорував офіційний виклик на допит.

Голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон перепросив за невдалу спробу арешту, що відбулася 3 січня. Тоді спроба затримання затягнулася на шість годин через протистояння в президентському комплексі. Вхід до будівлі заблокували живим ланцюгом, що змусило О Донг Вона тимчасово відкликати ордер на арешт.

Виступаючи перед парламентським комітетом, О Донг Вон заявив: "Ми ретельно підготуємося, щоб досягти нашої мети. Наступне виконання ордера стане остаточним".