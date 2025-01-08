Президент Південної Кореї забарикадувався у резиденції, його вдруге намагаються арештувати
У Південній Кореї влада готується до повторної спроби арешту президента Юн Сук Йоля, якому раніше оголосили імпічмент. Політик відмовився з'явитися на допит і забарикадувався у своїй резиденції, пише Reuters.
За інформацією журналістів, навколо резиденції Юна було помічено посилення заходів безпеки. Служба безпеки облаштувала барикади та встановила колючий дріт, а також використала автобуси для блокування під’їздів до будівлі, розташованої на пагорбі. Президент, як повідомляється, проігнорував офіційний виклик на допит.
Голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон перепросив за невдалу спробу арешту, що відбулася 3 січня. Тоді спроба затримання затягнулася на шість годин через протистояння в президентському комплексі. Вхід до будівлі заблокували живим ланцюгом, що змусило О Донг Вона тимчасово відкликати ордер на арешт.
Виступаючи перед парламентським комітетом, О Донг Вон заявив: "Ми ретельно підготуємося, щоб досягти нашої мети. Наступне виконання ордера стане остаточним".
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу держперевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президента. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму. Оголосити імпічмент вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 8 грудня президенту країни оголошено підозру у держзраді та зловживанні владою.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна.