Отстраненный президент Южной Кореи был допрошен после ареста
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому объявлен импичмент, был арестован и допрошен в течение нескольких часов следователями по делу о краткосрочном объявлении военного положения. Об этом сообщает Reuters.
15 января Юна арестовали – это первый подобный случай в истории Южной Кореи.
В тот же день он явился на допрос в отдел расследования коррупции.
"Я решил отреагировать на расследование CIO – несмотря на то, что оно было незаконным – чтобы предотвратить неприятное кровопролитие", – сказал Юн в адрес Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), которое ведет дело.
Во время допроса Юна неизвестный 60-летний мужчина поблизости поджег себя. Он получил сильные ожоги и был без сознания.
Прокурор сопровождал Юна на его машине от его дома в элитном районе столицы Южной Кореи, известном как Беверли-Хиллз в Сеуле. На допрос он пришел через черный вход, избегая СМИ.
У власти есть 48 часов, чтобы допросить Юна, после чего нужно получить ордер на его задержание на срок до 20 дней или освободить.
Однако Юн отказывается разговаривать и не соглашается записывать разговор со следователями на видео, сказал представитель CIO.
Юн, как ожидается, будет находиться в Сеульском центре заключения, где также находились другие высокопоставленные лица, в том числе бывший президент Пак Кин Хэ и глава правления Samsung Electronics Ли Дже-Йон.
Адвокаты Юна заявили, что ордер на арест незаконный, поскольку он был выдан судом несоответствующей юрисдикции, а команда, созданная для расследования преступления, не имела на это законных полномочий.
В ордере на обыск Юна в его резиденции, с копией которого ознакомилось информагентство Reuters, он назывался "вожаком восстания".
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы госпереворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президента. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума. Объявить импичмент удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 8 декабря президенту страны объявлено подозрение в госизмене и злоупотреблении властью.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. 3 января была неудачная попытка ареста. Затем Юн баррикадировался в резиденции.