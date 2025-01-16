Отстраненный президент Южной Кореи был допрошен после ареста

Во время допроса Юн Сок Ёля один мужчина неподалеку устроил самосожжение

Юн Сок Ель (Фото: EPA-EFE / ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому объявлен импичмент, был арестован и допрошен в течение нескольких часов следователями по делу о краткосрочном объявлении военного положения. Об этом сообщает Reuters.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

15 января Юна арестовали – это первый подобный случай в истории Южной Кореи.

В тот же день он явился на допрос в отдел расследования коррупции.

"Я решил отреагировать на расследование CIO – несмотря на то, что оно было незаконным – чтобы предотвратить неприятное кровопролитие", – сказал Юн в адрес Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), которое ведет дело.

Во время допроса Юна неизвестный 60-летний мужчина поблизости поджег себя. Он получил сильные ожоги и был без сознания.

Прокурор сопровождал Юна на его машине от его дома в элитном районе столицы Южной Кореи, известном как Беверли-Хиллз в Сеуле. На допрос он пришел через черный вход, избегая СМИ.

У власти есть 48 часов, чтобы допросить Юна, после чего нужно получить ордер на его задержание на срок до 20 дней или освободить.

Однако Юн отказывается разговаривать и не соглашается записывать разговор со следователями на видео, сказал представитель CIO.

Юн, как ожидается, будет находиться в Сеульском центре заключения, где также находились другие высокопоставленные лица, в том числе бывший президент Пак Кин Хэ и глава правления Samsung Electronics Ли Дже-Йон.

Адвокаты Юна заявили, что ордер на арест незаконный, поскольку он был выдан судом несоответствующей юрисдикции, а команда, созданная для расследования преступления, не имела на это законных полномочий.

В ордере на обыск Юна в его резиденции, с копией которого ознакомилось информагентство Reuters, он назывался "вожаком восстания".